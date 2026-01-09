„Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun przekroczył granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej” - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że choć nie jest zwolennikiem represji, to formacja Brauna powinna pozostać na marginesie.
Podczas briefingu w Sejmie Kaczyński był pytany, czy kiedykolwiek rozmawiał z Grzegorzem Braunem, a także czy uważa go za „polityka niebezpiecznego dla Polski”.
Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej. Nie mówię o dzisiejszej unii, tylko o tej sferze, którą można określić jako sfera naszej cywilizacji. Po prostu on się w tym nie mieści
— odparł prezes PiS.
Mam nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej nie znajdzie się w parlamencie, bo nie przekroczą progów wyborczych
— podkreślił.
Braun na marginesie
Zaznaczył, że nie jest zwolennikiem represji, ale „ta formacja powinna pozostać na marginesie”.
Poza tym są jeszcze kwestie jego różnych obecności w Moskwie. Tu jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć: „tu jest granica”
— oświadczył. Jak dodał, PiS nie będzie przekraczać tej granicy.
Jego zdaniem, głosowanie na Brauna jest „całkowicie nieefektywne”, ponieważ - jak argumentował - jeżeli Polska chce utrzymać podstawy bezpieczeństwa, to „nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy poparciem zwolenników pana Brauna”.
Zarzuty wobec Brauna
Akt oskarżenia wobec Brauna wpłynął do sądu latem ub.r. Zarzuty wobec niego dotyczą m.in. wydarzeń w Sejmie z 12 grudnia 2023 r., w tym „zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki”, czym polityk „obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu”. Ponadto Braun – jak przekazywała prokuratura – w związku z podjętą wtedy przez jedną z uczestniczących w uroczystości kobiet „interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego, kierując w stronę pokrzywdzonej strumień gaśnicy z substancją proszkową”, naruszył jej nietykalność cielesną oraz „spowodował u niej lekki uszczerbek na zdrowiu”.
Oskarżenie dotyczy także zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r., gdy w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób – żadna z nich nie miała maseczek – a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i miał zaatakować jej dyrektora, dr. Łukasza Szumowskiego.
Kolejny wątek odnosi się do zdarzeń w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 r., gdzie Braun miał uszkodzić mienie, w tym m.in. mikrofon, i zablokował wtedy wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście. Zarzuty obejmują także sprawę uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r.
Podsumowanie
Jarosław Kaczyński stwierdził, że Grzegorz Braun przekroczył granice nieakceptowalne w cywilizowanej polityce. Podkreślił, że choć nie popiera represji, ugrupowanie Brauna powinno pozostać na marginesie życia publicznego.
Adrian Siwek/PAP/300 Polityka
