Protestujący rolnicy zapowiadają, że nie opuszczą budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do czasu spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, planują także budowę miasteczka namiotowego przy KPRM.
Delegacja (rolników - PAP) umawiając spotkanie z premierem, po informacji, że nie dojdzie do takiego spotkania, podjęła decyzję, że nie wyjdzie z budynku (KPRM - PAP), dopóki nie będzie rozmowy z premierem
— poinformował PAP Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, organizatora manifestacji rolników w Warszawie.
Dodał, że jest też plan stworzenia miasteczka namiotowego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako wsparcia rolników protestujących wewnątrz kancelarii premiera.
Murawiec zapowiedział, że rolnicy zamierzają okupować KPRM do skutku, aż premier Donald Tusk spotka się z nimi.
Taki jest plan
— stwierdził przedstawiciel protestujących, zaznaczając, że w miasteczku będą trwały dyżury rolników.
Delegacja rolników
W budynku KPRM przebywa delegacja rolników ze Sławomirem Izdebskim, przewodniczącym OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników.
Na razie nikt się z nami nie spotkał. Powoli rozładowują się nam telefony. Niestety nie pozwolono nam ich podłączyć. Nie pozwolono też dostarczyć nam kanapek. Nie możemy nawet wejść do łazienki. Nie wiemy, czy przyjdzie do nas premier. Na razie czekamy
— powiedział PAP Izdebski.
Właśnie rozpoczęła się okupacja Kancelarii Premiera. Nasza delegacja przyszła z postulatami, natomiast nie zostaliśmy wpuszczeni, ponieważ pana premiera nie ma, chociaż wiemy, że jest w Warszawie, a pani dyrektor nie zaprosiła nas nawet na herbatę. Zostaniemy tu, dopóki premier nas nie przyjmie. Liczmy na to, że dostaniemy coś do jedzenia, coś do picia, ale mamy jeden problem – nie możemy skorzystać z toalety
— mówił przewodniczący OPZZ Rolników także na antenie Telewizji wPolsce24
Potwierdził, że protestujący rolnicy planują urządzić przed kancelarią premiera „zielone miasteczko”, ale, jak zaznaczył, na razie terenu przez KPRM pilnuje policja, która nie pozwala na rozbicie namiotów.
Na „dzień dobry” planujemy rozłożyć miasteczko na 10 dni. Jeżeli nie dojdzie do rozmów i konkretnych ustaleń, będziemy siedzieli do skutku
— zapowiedział Izdebski.
Stanowisko rolników
Wcześniej Murawiec podczas spotkania z mediami przed Pałacem Prezydenckim tłumaczył, że rolnicy mają pretensje do rządzących, że za wcześnie poddali się w walce o zbudowanie mniejszości blokującej podpisanie umowy z Mercosurem.
Już dawno, kiedy rozmawialiśmy z politykami, słyszeliśmy, że nic więcej nie da się w tej sprawie zrobić
— powiedział.
Unijna zgoda
Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na umowę z Mercosurem. Przeciw w Radzie UE głosowali przedstawiciele Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Od głosu wstrzymała się Belgia. Wyniki głosowania oznaczają, że nie udało się uzyskać mniejszości blokującej, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzyma zielone światło na podpisanie umowy w imieniu Wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur.
Informacja została ogłoszona w chwili, kiedy w piątek w Warszawie trwał już protest rolników zorganizowany przez Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników. Protestujący zebrali się na Placu Defilad, skąd udali się przed gmach Sejmu RP, a potem pod KPRM.
Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE. Wcześniej ambasadorowie przyjęli klauzulę ochronną do umowy z Mercosur we wzmocnionej wersji; ma ona chronić rodzimych producentów przed zaburzeniami na rynku.
Podsumowanie
Rolnicy okupują KPRM. Zapowiadają, że nie opuszczą budynku, jeżeli premier Donald Tusk nie zgodzi się na spotkanie. Zapowiedzieli też budowę miateczka namiotowego.
Adrian Siwek/PAP
