Donald Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim wspomniał m.in. nawiązał do sprawy sugestii prezydenta USA Donalda Trumpa odnośnie ewentualnego przejęcia Grenlandii przez USA. Przy tej okazji Tusk określił się jako… „najbardziej proamerykański polityk w Europie”. Tymczasem sam jeszcze w 2023 roku niemal wprost nazwał Donalda Trumpa rosyjskim agentem!
Bardzo martwi mnie sprawa Grenlandii, bardzo mnie niepokoją wydarzenia w USA, czyli to wszystko co buduje takie napięcie ideowe i polityczne w obrębie NATO i Stanów Zjednoczonych, bo jestem najbardziej proamerykańskim politykiem w Europie! Trudno sobie bardziej proamerykańskiego polityka wyobrazić!
— wypalił Donald Tusk.
Ponieważ Polska jest wyjątkowo lojalnym sojusznikiem USA, to uważam też, że jak ma się taką pozycję, to się niczego nie robi na kolanach, tylko mówi się to, co się myśli
— dodał.
Absurdalne zarzuty Tuska wobec Trumpa
Warto przypomnieć, że Tusk w czasie spotkania z mieszkańcami Bytomia 17 marca 2023 niemal wprost zasugerował, że Donald Trump, o którym już wówczas było wiadomo, iż wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich w USA, może być rosyjskim agentem!
Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskich służby 30 lat temu
— opowiadał wówczas Tusk. Warto zaznaczyć, że zapytany we wrześniu 2025 roku przez dziennikarzy o właśnie tę kompromitującą dla siebie wypowiedź odparł, że nie żałuje żadnych słów, które wypowiedział w przeszłości.
