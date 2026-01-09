„Ci, którzy chcą zrobić z tego politykę, czyli PiS ponoszą najwięcej odpowiedzialności za to, że Mercosur wchodzi w życie. Mówię tu o moich poprzednikach, pani Szydło, panu Morawieckim, o ministrach spraw zagranicznych. Mieli dużo możliwości, żeby ten proces osłabić, opóźnić albo zatrzymać. Nic nie zrobili w tej sprawie. Wręcz przeciwnie. Mojemu rządowi udało się wprowadzić klauzulę zabezpieczającą” - atakował podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim lekceważąco odniósł się do rolników protestujących przeciwko szkodliwej dla Polski umowie Mercosur, której w żaden sposób nie próbował powstrzymać obecny rząd.
Jeśli chodzi o Mercosur, to szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo większej manifestacji, ale to nie była manifestacja przeciwko rządowi
— stwierdził.
Niezależnie od tego, że kilku działaczy PiS usiłuje z tej manifestacji zrobić antyrządowy ruch, to jednak bardzo trudno byłoby uwierzyć w to, że demonstruje się w sprawie Mercosuru przeciwko rządowi, który ma identyczne zdanie jak demonstrujący. To jest coś no bardzo przedziwnego, szczerze powiedziawszy
— powiedział.
Atak na PiS
Co więcej, chociaż jego rząd podejmował jedynie pozorowane działania ws. Mercosur i nie próbował zbudować koalicji blokującej, to stwierdził, że winę za umowę ponosi… rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Ci, którzy chcą zrobić z tego politykę, czyli PiS ponoszą najwięcej odpowiedzialności za to, że Mercosur wchodzi w życie. Mówię tu o moich poprzednikach, pani Szydło, panu Morawieckim, o ministrach spraw zagranicznych. Mieli dużo możliwości, żeby ten proces osłabić, opóźnić albo zatrzymać. Nic nie zrobili w tej sprawie. Wręcz przeciwnie. Mojemu rządowi udało się wprowadzić klauzulę zabezpieczającą
— przekonywał.
Tak naprawdę interesy rolników są w dużej mierze zabezpieczone. Głosowaliśmy przeciw Mecosurowi na każdym etapie, także w czasie tego ostatniego głosowania. Rozumiem emocje rolników. Widzę, że są jednak dużo mniejsze, niż się spodziewałem, ale rozumiem te emocje, podzielam ten pogląd. Tylko nie rozumiem, dlaczego akurat Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest miejscem, gdzie ten protest się odbywa, bo nie ma w tym wewnętrznej logiki
— mówił.
Podsumowanie
Donald Tusk stwierdził, że za wejście w życie umowy Mercosur odpowiada PiS, zarzucając rządom Szydło i Morawieckiego. Przy okazji zakpił z protestujących rolników.
Adrian Siwek
