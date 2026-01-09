Mieszkańcy Bochni mają dość! Ruszyła akcja referendalna ws. odwołania burmistrz. Po objęciu urzędu ogłosiła... upadłość konsumencką

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Paweł Klasa/CC BY-SA 3.0 PL/screenshot odwolajlacna.pl
autor: Paweł Klasa/CC BY-SA 3.0 PL/screenshot odwolajlacna.pl

Mieszkańcy Bochni zainicjowali przeprowadzenie referendum w tym mieście, by odwołać burmistrz Magdalenę Łacną. „Czujemy się oszukani, okłamani i lekceważeni. Mieszkańcy są pomijani w procesach decyzyjnych, a działania władz miasta mają charakter upolityczniony i nietransparentny” - argumentują inicjatorzy akcji. Sama burmistrz po objęciu urzędu ogłosiła… upadłość konsumencką.

Mieszkańcy Bochni muszą zebrać w 60 dni około 2500, by referendum się odbyło. Uruchomili stronę internetową akcji odwolajlacna.pl. Magdalena Łacna w 2024 roku wygrała wybory na burmistrza tego miasta, reprezentując Koalicję Obywatelską. Niedługo później na jaw wyszła jej fatalna sytuacja finansowa i finalnie upadłość konsumencka, o czym przypominają teraz inicjatorzy referendum.

W trakcie kampanii wyborczej burmistrz zataiła fakt swojej trudnej sytuacji finansowej oraz brak doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy. Już po objęciu urzędu ogłosiła upadłość konsumencką

— podkreślono na stronie akcji referendalnej ws. odwołania Łacnej. Chodzi o upadek firmy „VI-ART.MEBLE – KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE”, którą Łacna prowadziła jako jednoosobową działalność gospodarczą.

Długi przekraczające 2 mln zł były egzekwowane przez komornika z jej wynagrodzenia, a wierzyciele pojawiali się w Urzędzie Miasta. Informacje te były niepełne i wielokrotnie zmieniane w oświadczeniach majątkowych. Rodzi to fundamentalne pytanie: czy funkcja burmistrza powinna służyć spłacie prywatnych długów?

— napisano.

Co mieszkańcy zarzucają Łacnej?

Inicjatorzy referendum zarzucili też Łacnej: niekompetencję w zarządzaniu miastem, kolesiostwo i nepotyzm, brak poszanowania podstawowych wartości, takich jak uczciwość, prawdomówność i dotrzymywanie słowa, lekceważenie radnych, niegospodarność finansową.

Całokształt działań burmistrz Magdaleny Łacnej świadczy o braku kompetencji, odpowiedzialności i wizji rozwoju miasta. Dla dobra Bochni konieczne jest przeprowadzenie referendum i umożliwienie mieszkańcom podjęcia decyzji o przyszłości samorządu

— podkreślono.

zxt/odwolajlacna.pl/bochniazbliska.pl

