Zdjęcia

Prezydent współpracuje ponad podziałami, powołał Radę Parlamentarzystów. "Reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent współpracuje ponad podziałami, powołał Radę Parlamentarzystów. "Reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców". Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki z członkami Rady Parlamentarzystów / autor: KPRP/Marek Borawski
Prezydent współpracuje ponad podziałami, powołał Radę Parlamentarzystów. "Reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców". Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki z członkami Rady Parlamentarzystów / autor: KPRP/Marek Borawski

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Parlamentarzystów jako ciało doradcze wspierające współpracę Pałacu Prezydenckiego z parlamentem. W jej skład weszli posłowie PiS, Konfederacji, PSL oraz parlamentarzystka niezrzeszona.

W skład Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP weszli: Marcin Horała (PiS), Paulina Matysiak (niez.), Urszula Nowogórska (PSL), Urszula Pasławska (PSL-TD), Grzegorz Płaczek (Konfederacja), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) oraz Witold Tumanowicz (Konfederacja). Dziś odebrali oni w Pałacu Prezydenckim akty powołania.

Współpraca ponad podziałami

W treści aktu powołania - podała KPRP - prezydent podkreślił, że założeniem działania Rady „nie jest ukształtowanie wspólnoty poglądów, tylko prowadzenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku”, a on chce „uwzględniać opinie reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców” co wymaga „rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, osobami o różnej wrażliwości, głoszących różne opinie”.

Prezydent Nawrocki stwierdził, że jest przekonany, iż Polska „nie jest skazana na trwanie w okopach wojny między stronnictwami, a sytuacja geopolityczna i wyzwania stojące przed naszym krajem wymagają budowania porozumień wokół kluczowych zagadnień polskiej racji stanu”. Dodał, że Pałac Prezydencki „powinien być miejscem wypracowywania takich porozumień, szczególnie wśród polityków młodszego i średniego pokolenia”.

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych