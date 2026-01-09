Zaostrza się walka o władzę w Polsce 2050! Pełczyńska-Nałęcz alarmuje o próbie ingerencji w wybory partyjne. W tle TVN24

Walka o przywództwo w Polsce 2050 coraz bardziej się zaostrza. W TVN wczoraj opublikowano tekst w zasadzie wprost uderzający w Pełczyńską-Nałęcz. Sama zainteresowana jest przekonana, że to nie przypadek. „Próba ingerencji w wewnętrzne wybory Polska 2050 jest faktem. Poziom bredni używanych do tej ingerencji przebija skalę” - podkreśliła we wpisie na X minister funduszy i polityki regionalnej.

Dziś z ubiegania się o przejęcie sterów w tej partii od Szymona Hołowni zrezygnował kolejny kandydat - wiceszef klubu parlamentarnego Polski 2050 Bartosz Romowicz. Wcześniej podobną decyzję podjął europoseł Michał Kobosko. W grze pozostaje zatem pięciu kandydatów, to: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Tymczasem wczoraj na stronie TVN ukazał się tekst pt. „Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie”, w którym nakreślono, że działacze Polski 2050 mają mieć do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pretensje o „wykorzystywanie pełnionej funkcji do obsadzania stanowisk działaczami partii w różnych regionach kraju”.

Co najmniej 26 osób związanych z Polską 2050 obejmuje stanowiska w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych - do listy dotarli autorzy „Podcastu politycznego” Arleta Zalewska i Konrad Piasecki. Sześć z nich rozpoczęło pracę po tym, jak Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie kandydował na szefa partii, co wywołało kontrowersje w obliczu nadchodzących wyborów na nowego szefa ugrupowania

— podkreślono w leadzie wspomnianego tekstu.

Próba ingerencji w wewnętrzne wybory Polski 2050”

Do tej publikacji na platformie X odniosła się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z jej wpisu wynika, że dziennikarze mogli zostać wprowadzeni w błąd przez informatorów, którzy chcieli zaszkodzić kandydatce na szefa Polski 2050.

Próba ingerencji w wewnętrzne wybory Polski 2050 jest faktem. Poziom bredni używanych do tej ingerencji przebija skalę. Po Onecie teraz artykuł TVN. Tekst rzekomo wskazuje osoby powołane na stanowiska w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych w okresie od mojego startu w wyborach. Tyle, że WSZYSTKIE (dosłownie wszystkie!) podane daty powołań są nieprawdziwe i przesunięte w kierunku kampanii wyborczej – tak, by zasugerować, że dane nominacje mają z nią związek

— zaznaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Artykuł insynuuje też, że ludzi powołuje minister - tymczasem robią to samorządowcy. Do SIM-ów należy ponad 500 gmin w całej Polsce. Tekst sugeruje, że NIK źle ocenił obecną pracę KZN - tymczasem raport NIK dotyczy działań sprzed 2023 r. Po rządach PiS w KZN zastałam wybudowanych zaledwie 40 mieszkań – teraz jest 1500, będą kolejne 4000 do końca roku. To jest to, co zrobiliśmy dla społecznego budownictwa w Polsce. To, z czego ludzie mają efekt i korzyść

— podkreśliła.

Następnie minister zwróciła się do inicjatorów wymierzonego w nią uderzenia.

Drodzy inicjatorzy nagonki - dziękuję za Wasze zainteresowanie. I zachęcam, aby mniej zajmować się politykami, a więcej słuchać ludzi i ich potrzeb

— napisała.

Walka o władzę w Polsce 2050! Powstał sojusz przeciw Pełczyńskiej-Nałęcz? Hennig-Kloska: To mit stworzony w przez sztab koleżanki

Zażarta walka o schedę po Hołowni. Sojusz przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz i żarty z Petru. „Byłoby to dla mnie trochę załamujące”

