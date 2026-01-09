Tylko u Nas

To się nie skończy dla nas dobrze. Żywność wcale nie będzie tańsza. Mało tego, jeżeli nie daj Boże zostaną przerwane łańcuchy dostaw, wybuchnie wojna, nastanie kryzys, to zostaniemy bez żywności” - powiedziała poseł PiS Anna Gembicka na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do umowy UE-Mercosur. Była minister rolnictwa zarzuciła KO i PSL, że pomogły przyspieszyć przyjęcie umowy.

Rząd Donalda Tuska nie potrafił zbudować skutecznie mniejszości blokującej, ta umowa nie została zatrzymana. Trzeba teraz przyjąć jak najwięcej rozwiązań krajowych, które spowodują, że nasz rynek będzie lepiej chroniony

— powiedziała Gembicka, która brała udział w proteście rolników w Warszawie, sprzeciwiających się umowie UE z krajami Mercosur.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Prof. Piotrowski: Umowa z Mercosur jest niezgodna z konstytucją, która przywiązuje wielką wagę do bezpieczeństwa obywateli

