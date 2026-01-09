Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział próbę zaskarżenia umowy handlowej z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. „Jako PSL będziemy tutaj zgłaszać to, by stało się to przedmiotem analiz i postępowania przed TSUE” - bronił swojego ugrupowania Krajewski. Wielu ekspertów podkreśla, że układ handlowy z krajami Ameryki Południowej jest także sprzeczny z polską konstytucją.
W Warszawie odbył się wielotysięczny protest rolników przeciwko umowie handlowej UE-Mercosur, która jest niezwykle szkodliwa. Dziś na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli zgodzono się na jej zawarcie. Choć polski przedstawiciel zagłosował przeciwko niej, to jednak rząd nie podjął wystarczająco wcześnie wysiłku zbudowania większości blokującej umowę. Nie wykorzystano do tego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którą rząd Donalda Tuska sprawował w pierwszym półroczu 2025 r.
Teraz minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział próbę zaskarżenia umowy handlowej z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).
Dalej nie odpuścimy, będzie to przedmiotem zgłoszenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jako PSL będziemy tutaj zgłaszać to, by stało się to przedmiotem analiz i postępowania przed TSUE
— oświadczył Krajewski z trybuny sejmowej, przedstawiając informację o umowie handlowej UE z państwami Mercosur.
Rządzą 2 lata, ale winny jest PiS
Minister Stefan Krajewski całą odpowiedzialność za podpisanie umowy UE-Mercosur próbuje zrzucić na rząd Zjednoczonej Prawicy.
Jak podało ministerstwo rolnictwa na platformie X, „przez zaniedbania poprzedników, dziś musimy bronić interesów polskich rolników – realnie, nie deklaratywnie”.
Co więcej, ministrowie PiS – Jacek Czaputowicz, Tadeusz Kościński, Ryszard Bartosik, Grzegorz Piechowiak, premierzy Mateusz Morawiecki i Beata Szydło oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski – wypowiadali się o umowie z Mercosur pozytywnie
— brzmi wpis resortu rolnictwa, który przypomina, że obecny rząd w listopadzie 2024 r. „przyjął jednoznaczne stanowisko sprzeciwu wobec umowy z Mercosur i aktywnie zabiegał o poparcie tego stanowiska wśród państw członkowskich”.
Sęk w tym, że tej aktywności blokującej rządu Tuska nigdzie nie było widać. Faktem jest za to zapalenie zielonego światła dla KE, by podpisała układ handlowy z krajami Mercosur. Stało się to w kilka tygodni po objęciu władzy przez obecną koalicję w Polsce. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen już w grudniu 2023 r. poleciała do Ameryki Południowej by ją podpisać na szczycie z przywódcami zainteresowanych krajów. W 2019 umowa z Mercosur była prawie gotowa do podpisania, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu udało się zbudować koalicję blokującą.
W czasie dzisiejszego protestu rolnicy podkreślali, że nie obchodzą ich tłumaczenia rządzących i zrzucanie winy na poprzedników. W ich ocenie rząd miał wystarczająco dużo czasu i okazji do tego, aby zablokować tak bardzo szkodliwy i niszczący układ.
Mamy już dość ciągłego mówienia, że winni są poprzednicy. Jest dziś, tu i teraz. Polska miała prezydencję, poza tym kilka lat temu były inne warunki hodowli, czy produkcji roślinnej. Co oni teraz podpisują, skoro mówią, że ktoś kiedyś coś podpisał
— powiedział reporterowi Telewizji wPolsce24 jeden z protestujących w Warszawie rolników.
