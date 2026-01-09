Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Po rozmowie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że dotyczyło ono przede wszystkim tematu negocjacji pokojowych na Ukrainie. „To spotkanie przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze. Obaj panowie określili też swoje zadania w zakresie negocjacji, uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie” - mówił rzecznik prezydenta.
Rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz zapowiadał dziś, że rozmowa Prezydenta z premierem na pewno będzie dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, w tym „dialogu i dyskusji dotyczącej pokoju na Ukrainie, rozmów prowadzonych zarówno w ramach koalicji chętnych, jak i tego formatu, w którym uczestniczy Prezydent Karol Nawrocki”.
Minister dodał też, że wśród tematów będzie także piątkowy protest rolników, ich sytuacja i „to, że polscy rolnicy w kilkunastostopniowym mrozie muszą tak naprawdę walczyć o interes nie rolników, tylko nas wszystkich”.
Wcześniej prezydent Nawrocki spotkał się z rolnikami, protestującymi w Warszawie przeciwko umowie UE-Mercosur.
Co również ciekawe, głowa państwa tuż przed samym spotkaniem poinformowała… o trzech kolejnych wetach wobec ustaw większości rządzącej.
Rzecznik prezydenta po spotkaniu
Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, po spotkaniu poinformował, że przebiegło ono w merytorycznej atmosferze, ale dotyczyło głównie sprawy pokoju na Ukrainie. Nie omawiano bieżących, krajowych kwestii.
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii dotyczących pokoju na Ukrainie. Prezydent i premier rozmawiali o warunkach pokoju na Ukrainie, ale także rozmawiali o współpracy w kwestiach najbardziej istotnych dla Polski, w kwestiach bezpieczeństwa
— mówił Rafał Leśkiewicz.
Tutaj zarówno prezydent, jak i premier mają podobne, takie samo zdanie wyrażane zresztą wielokrotnie publicznie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita stanowi wschodnią flankę NATO, graniczy z Ukrainą, która toczy wojnę z najeźdźcą, Federacja Rosyjska. W tych sprawach mamy mieć takie samo zdanie. Prezydent i premier to wspólne zdanie wyrażają i także potwierdzili je podczas dzisiejszego spotkaniach
— zaznaczył.
To spotkanie przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze. Obaj panowie określili też swoje zadania w zakresie negocjacji, uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie. Oczywiście ten format, który obejmuje bezpośrednie rozmowy z naszym sojusznikiem amerykańskim, najważniejszym sojusznikiem w NATO z prezydentem Donaldem Trumpem, z USA, to domena działań pana prezydenta Karola Nawrockiego, natomiast udział w „koalicji chętnych”, rozmowie na poziomie europejskim, to domena premiera Donalda Tuska. O tym też wielokrotnie mówił prezydent obejmując urząd 6 sierpnia ubiegłego roku
— podkreślił.
Prezydent i premier podczas rozmowy, która trwała ponad godzinę, rozmawiali o tych 20 punktach pokoju na Ukrainie, o tym co w tej chwili jest na stole, o tym, jakie mają wobec tego wątpliwości, w jaki sposób dalej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Podkreślili panowie zgodnie, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i że pokój na Ukrainie musi być zawarty na warunkach akceptowanych przez Ukrainę
— mówił.
Nie podejmowano spraw bieżących, polityki krajowej. Skoncentrowano się na rozmowach dotyczących pokoju na Ukrainie
— powiedział.
