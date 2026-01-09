Prof. Ryszard Piotrowski wskazuje, że umowę UE-Mercosur będzie można zaskarżyć nie tylko do TSUE, ale także w systemie prawa krajowego. „Jest niezgodna z naszą konstytucją. Trudno mieć co do tego wątpliwości, jako że konstytucja przywiązuje wielką wagę do zagadnienia bezpieczeństwa obywateli” - ocenił w Telewizji wPolsce24 konstytucjonalista.
W ocenie prof. Ryszarda Piotrowskiego umowa UE-Mercosur jest sprzeczna postanowieniami polskiej konstytucji. Jak podkreślił, goszcząc na antenie Telewizji wPolsce24, procedura dotycząca tej umowy pozwala na jej późniejsze kwestionowanie przed TSUE. Będzie ją można także podważać na podstawie krajowego porządku prawnego.
UE jest organizacją opartą na prawie i nieprzestrzeganie reguł, które są wymagane przez traktaty stanowi punkt wyjścia do kwestionowania samej umowy, która jest niezgodna z naszą konstytucją. Trudno mieć co do tego wątpliwości, jako że konstytucja przywiązuje wielką wagę do zagadnienia bezpieczeństwa obywateli
— powiedział prof. Piotrowski
„Degraduje krajowe zasoby żywnościowe”
Prof. Piotrowski zacytował konkretne przepisy ustawy zasadniczej, które naruszają postanowienia umowy UE-Mercosur.
„Rzeczpospolita strzeże niepodległości i nienaruszalności terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli”.
I teraz to bezpieczeństwo obywateli będzie tutaj narażone w różnych wymiarach, także i w tym wymiarze, który dotyczy stabilności i trwałości tych dostaw, dlatego że one będą się przecież odbywały drogą morską, a to jest dotknięte różnego rodzaju kategoriami ryzyk. Z tego punktu widzenia takie rozwiązanie, które nieco degraduje krajowe zasoby żywnościowe i możliwości właśnie bezpieczeństwa żywnościowego jest konstytucyjnie wątpliwe i moim zdaniem jest niezgodne z konstytucją, ale to kwestia do dyskusji
— powiedział w Telewizji wPolsce24 prof. Ryszard Piotrowski.
Dziś państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. To oznacza, że mimo protestów wejdzie ona życie do Polski zacznie napływać żuwność zza oceanu.
Głosowanie odbyło się na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli. Procedura pisemna - uruchomiona, by stolice mogły formalnie potwierdzić jego wynik - zakończy się o godz. 17. Zgoda stolic oznacza, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen może udać się do Paragwaju, by podpisać umowę.
