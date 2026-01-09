„Cieszę się, że rolnicy się zorganizowali i wyszli. Ta walka się nie kończy. Jeżeli decyzja w Brukseli zapadła, to teraz przed nami dalsza walka o sposób kontroli tego, co miałoby napływać do Unii Europejskiej” - powiedział wicemarszałek Krzysztof Bosak na antenie Telewizji wPolsce24, podczas protestu rolników przeciwko umowie UE-Mercosur w Warszawie.
Rządy się zmieniają, politycy kłamią, ministrowie rolnictwa się zmieniają, trzeba im patrzeć na ręce. Manifestacje mają taki sens, że budują pewne stanowisko polskiej opinii publicznej wobec władz. Wyrażają oczekiwania i żądania
— powiedział lider Konfederacji.
PSL w tej chwili stara się zachować jakąś część elektoratu wiejskiego, udowadniać, że do czegoś jest potrzebny, że coś w tym rządzie robi. Presja może zawsze złagodzić najgorsze efekty polityki rządu
— dodał.
Poseł został dopytany o stosunek rolników względem rządu Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.
Ludzie są niezadowoleni i negatywnie podchodzą do polityki rządu. Rząd będzie próbował te protesty przeczekać. Poza tym protestujący są wkurzeni dlatego, że przyjechali traktorami z całej Polski. Te traktory nie zostały do Warszawy wpuszczone. Gdyby rząd chciał wyjść naprzeciw protestującym, to oczywiście mógłby wytyczyć im trasę przejazdu. Wiadomo, że to miałoby demonstracyjny charakter
— stwierdził Bosak.
