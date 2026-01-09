„Mamy już dość ciągłego mówienia, że winni są poprzednicy. Jest dziś, tu i teraz. Polska miała prezydencję, poza tym kilka lat temu były inne warunki hodowli, czy produkcji roślinnej. Co oni teraz podpisują, skoro mówią, że ktoś kiedyś coś podpisał” - powiedział reporterowi Telewizji wPolsce24 jeden z protestujących w Warszawie rolników. „Najbardziej zatrważająca jest informacja o tym, że prezydencja Cypru chce wycofać z decyzji PE. Szanowni państwo, gdzie mamy demokrację!?” - dodał rolnik.
W Warszawie trwa wielki protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur, która spowoduje napływ wątpliwej jakości artykułów żywnościowych do Polski i innych krajów unii. Niestety rolników, którzy przyjechali do stolicy ciągnikami, zablokowała policja. Reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek, który jest na demonstracji, zapytał rolników czy obawiają się kolejnych działań władz Warszawy.…
