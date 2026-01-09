Państwa UE wyraziły dziś zgodę na podpisanie umowy z blokiem krajów Mercosur, pomimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji. Umowę poparły za to m.in. Włochy, chociaż wcześniej pojawiały się doniesienia, że jest to kraj wahający się w tej sprawie. Wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał we wpisie na X prezydenta Karola Nawrockiego jako tego, który miał przekonać Włochy do sprzeciwu wobec Mercosur. „Nie fair - stanowisko Włoch w kwestii Mercosur jest dość jasne od dłuższego czasu, więc nagłe ‘szturchanie’ pana prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jest tyleż nie na miejscu, co próbą niepotrzebnego konfliktowania” - zareagował na wspomniany komentarz prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.
Jednoznaczny sprzeciw wobec umowy UE-Mercosur zadeklarowały poza Polską również Francja i Węgry, wahają się nadal inne kraje. To efekt konsekwentnych działań i rozmów
ministra Stefana Krajewskiego by zbudować mniejszość blokującą. Do odrzucenia umowy potrzeba sprzeciwu Włoch – liczymy na skuteczność w tej kwestii prezydenta Karola Nawrockiego
— napisał na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Nie fair”
Przeciwko obarczeniu prezydenta Karola Nawrockiego odpowiedzialnością za przekonanie premier Włoch do sprzeciwu wobec umowy Mercosur, zaprotestował prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.
Nie fair - stanowisko Włoch w kwestii Mercosur jest dość jasne od dłuższego czasu, więc nagłe „szturchanie” pana prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jest tyleż nie na miejscu, co próbą niepotrzebnego konfliktowania
— ocenił wpis wicepremiera prof. Sławomir Cenckiewicz.
Prezydent Nawrocki rozmawiał o tym w Rzymie z panią premier i prezydentem Włoch w dniu 4 września 2025 r. Były wówczas stosowne komunikaty. A poza tym mówicie w kółko - ale kiedy wam to jest tylko potrzebne - że to rząd realizuje politykę zagraniczną państwa. A tu nagła zmiana! Ale to akurat cieszy - pomijam złą wolę - że jednak przyznajecie rację, że i Głowa Państwa odgrywa w polityce zagranicznej Polski rolę istotną. I tak pozostanie!
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750257-kto-winny-ws-mercosurcenckiewicz-do-szefa-psl-to-nie-fair
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.