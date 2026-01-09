Kto winny ws. Mercosur? Szef PSL sugeruje odpowiedzialność prezydenta. Cenckiewicz: To nie fair. Próba niepotrzebnego konfliktowania

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Piotr Nowak/Fratria/X
autor: PAP/Piotr Nowak/Fratria/X

Państwa UE wyraziły dziś zgodę na podpisanie umowy z blokiem krajów Mercosur, pomimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji. Umowę poparły za to m.in. Włochy, chociaż wcześniej pojawiały się doniesienia, że jest to kraj wahający się w tej sprawie. Wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał we wpisie na X prezydenta Karola Nawrockiego jako tego, który miał przekonać Włochy do sprzeciwu wobec Mercosur. „Nie fair - stanowisko Włoch w kwestii Mercosur jest dość jasne od dłuższego czasu, więc nagłe ‘szturchanie’ pana prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jest tyleż nie na miejscu, co próbą niepotrzebnego konfliktowania” - zareagował na wspomniany komentarz prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.

Jednoznaczny sprzeciw wobec umowy UE-Mercosur zadeklarowały poza Polską również Francja i Węgry, wahają się nadal inne kraje. To efekt konsekwentnych działań i rozmów
ministra Stefana Krajewskiego by zbudować mniejszość blokującą. Do odrzucenia umowy potrzeba sprzeciwu Włoch – liczymy na skuteczność w tej kwestii prezydenta Karola Nawrockiego

— napisał na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie fair”

Przeciwko obarczeniu prezydenta Karola Nawrockiego odpowiedzialnością za przekonanie premier Włoch do sprzeciwu wobec umowy Mercosur, zaprotestował prof. Sławomir Cenckiewicz, szef BBN.

Nie fair - stanowisko Włoch w kwestii Mercosur jest dość jasne od dłuższego czasu, więc nagłe „szturchanie” pana prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jest tyleż nie na miejscu, co próbą niepotrzebnego konfliktowania

— ocenił wpis wicepremiera prof. Sławomir Cenckiewicz.

Prezydent Nawrocki rozmawiał o tym w Rzymie z panią premier i prezydentem Włoch w dniu 4 września 2025 r. Były wówczas stosowne komunikaty. A poza tym mówicie w kółko - ale kiedy wam to jest tylko potrzebne - że to rząd realizuje politykę zagraniczną państwa. A tu nagła zmiana! Ale to akurat cieszy - pomijam złą wolę - że jednak przyznajecie rację, że i Głowa Państwa odgrywa w polityce zagranicznej Polski rolę istotną. I tak pozostanie!

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

Niestety! Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy z państwami Mercosur. Polska głosowała przeciw. SPRAWDŹ, kto jeszcze

Rolnik po spotkaniu z prezydentem: Przedstawił nam swój plan, czyli jakie ustawy będzie podejmował ws. wsi. Ludzie z KPRP mają być przed KPRM

Adam Stankiewicz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych