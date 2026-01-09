Jutro odbędą się wybory na nowego przewodniczącego Polski 2050. Wiceszef klubu parlamentarnego PL2050 Bartosz Romowicz ogłosił, że nie będzie się ubiegać o schedę po Szymonie Hołowni.
O stanowisko przewodniczącego Polski 2050 będą walczyć: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.
Pierwotnie kandydatów było siedmioro, ale pod koniec grudnia z udziału w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko – o czym poinformował członków partii za pośrednictwem listu. Podkreślił w nim, że jego decyzja jest efektem konsultacji z członkami ugrupowania i zapowiedział, że poprze kandydatów „dążących do transformacji ugrupowania”.
Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany b. prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih.
Wybory na przewodniczącego Polski 2050
Wybory na przewodniczącego Polski 2050 odbędą się 10 stycznia. Głosowanie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, a ewentualna druga tura odbędzie się 12 stycznia. Osób uprawnionych do głosowania jest ponad 800.
17 stycznia, odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego ugrupowania. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.
Pozostałych czterech członków zarządu – czyli skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących – wybierze nowy przewodniczący partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie również szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.
