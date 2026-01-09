„Wspólnie z ministrem Mateuszem Koteckim uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego z rolnikami, którzy tuż po spotkaniu udali się na protest przeciwko podpisaniu umowy z krajami Mercosur. Co niezwykle istotne, jak dowiadujemy się od rolników, którzy przyszli dziś na spotkanie, część rolników nie została dziś wpuszczona do Warszawy. Część rolników stoi przed Warszawą w swoich ciągnikach, czekając na możliwość wjazdu do stolicy. Policja decyzją rządu i władz m. st. Warszawy nie pozwoliła rolnikom protestować w Warszawie przeciwko szkodliwej umowie Mercosur” - powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz na konferencji prasowej.
Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami protestujących rolników.
„Jest jeszcze szansa”
Jak zaznaczył Rafał Leśkiewicz, „prezydent Karol Nawrocki dzisiaj podczas spotkania z rolnikami zapewnił o pełnym wsparciu polskich rolników i polskiego rolnictwa”.
Prezydent Karol Nawrocki wyraźnie powiedział, że nie zgadza się na szkodliwą dla polskiej gospodarki umowę z krajami Mercosur. Robił wszystko przez ostatnie miesiące, a jest prezydentem dopiero od 6 sierpnia, aby ta umowa nie została podpisana. Co zrobili rządzący? Okazuje się, że nic. Mówią, deklarują, że działali na niwie dyplomatycznej. Wzywamy ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do tego, by pokazali wszystkie dokumenty i stanowiska, które były kierowane do organizacji europejskich, do Unii Europejskiej, do krajów, które mogłyby zbudować tę mniejszość blokującą
— wskazał rzecznik prezydenta.
Rafał Leśkiewicz podkreślił, że „jest jeszcze szansa na to, by zablokować szkodliwą umowę Mercosur”.
Mamy chwilę czasu do 12 stycznia, aby tę szkodliwą umowę zablokować. Rządzący mają czas, jeszcze mogą to zrobić. Ale przede wszystkim rządzący powinni zacząć rozmawiać z polskimi rolnikami, bo nie robią tego od dwóch lat
— zastrzegł.
KPRP/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750229-leskiewicz-po-spotkaniu-prezydenta-z-rolnikami-szansa
