„Ewidentnie sprzeczne głosy płyną z rządu. Minister Krajewski twierdzi, że w ostatniej chwili chce jeszcze coś negocjować, podczas gdy Tusk już w grudniu zapewniał, że umowa UE - Mercosur jest bezpieczna dla rolników i konsumentów” - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński na portalu X.
Prezes Kaczyński opublikował na swoim profilu na portalu X nagranie, z wypowiedzią Donalda Tuska z dnia 18.12.2025 r.
Jeśli wersja Mercosur, którą w tej chwili mamy na stole wejdzie, ona jest w dużej mierze bezpieczna z punktu widzenia polskich rolników, ale także polskich konsumentów. Mówimy tu o kwestii używania pestycydów, zwiększonej kontroli ze strony Unii Europejskiej, więc starania także Polskiego Stronnictwa Ludowego, muszę to podkreślić, bardzo stanowczo, przyniosły pożądany efekt
— mówił niedawno Tusk.
CZYTAJ TAKŻE: Rolnik po spotkaniu z prezydentem: Przedstawił nam swój plan, czyli jakie ustawy będzie podejmował ws. wsi. Ludzie z KPRP mają być przed KPRM
Prezes Kaczyński o ekipie Tuska i Mercosur
Prezes Kaczyński odniósł się do sprawy Mercosur oraz tego, jakie komunikaty płyną z obozu ekipy Tuska.
Ewidentnie sprzeczne głosy płyną z rządu. Minister Krajewski twierdzi, że w ostatniej chwili chce jeszcze coś negocjować, podczas gdy Tusk już w grudniu zapewniał, że umowa UE - Mercosur jest bezpieczna dla rolników i konsumentów
— napisał na portalu X.
Prawda jest taka, że rząd oszukuje nas na każdym kroku. Dzisiaj próbuje pudrować sprawę, za którą ponosi pełną odpowiedzialność, a która jest skrajnie szkodliwa. Wspierajmy protest rolników, którzy walczą o bezpieczną przyszłość polskiego rolnictwa, a także o zdrowie naszych rodzin!
— dodał.
Dziś w Warszawie odbywa się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Przedstawiciele rolników spotkali się również z prezydentem Karolem Nawrockim, który również wyraża swój sprzeciw względem tej szkodliwej umowy. Dziś w Brukseli odbędzie się także głosowanie w ambasadorów ws. Mercosur.
