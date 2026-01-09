Damian Murawiec, rolnik powiatu elbląskiego z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, skomentował spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, jakie odbyli przedstawiciele rolników protestujący dziś przeciwko umowie Mercosur. „Jest przeciwny, jeżeli chodzi o procedowanie umowy na linii UE-Mercosur. Przedstawił też swój plan, jakie inicjatywy ustawodawcze będzie starał się podejmować w najbliższym czasie, chodzi tutaj głównie o ustawę, która dotyczy funkcji produkcyjnych wsi, która miałaby regulować to, że na terenach wiejskich ta produkcja byłaby w pełni chroniona” - przekazał Murawiec.
Pan prezydent, kiedy zwróciłem się do niego jako współorganizator protestu rolników, powiedział, że pod KPRM przedstawiciele prezydenta na pewno do nas przyjdą z ciepłą kawą, herbatą, w reakcji na ciężkie warunki, w jakich przyszło nam protestować
— przekazał Damian Murawiec.
Prezydent mówił o wcześniejszych spotkaniach, które odbywał m.in. z premier Włoch, tak jak wiemy, w tym momencie Włochy niestety pewnie ulegną tej presji i w najbliższych dniach ta umowa stanie się faktem
— zaznaczył, odnosząc się do umowy Mercosur.
„Nasza delegacja wejdzie do KPRM”
Dziś protestujący mają też prowadzić rozmowy z przedstawicielami rządu.
Nasza delegacja wejdzie do KPRM na rozmowy
— zaznaczył.
Protestujący rolnicy nie wierzą w to, że załączone do planowanej umowy UE z Mercosur klauzule ochronne faktycznie zabezpieczą ich interesy.
Jeśli mówimy o bezpiecznikach, czyli klauzulach ochronnych, to jako środowisko rolnicze uważamy, że one nie są wystarczające i przede wszystkim to są jednostronne klauzule ochronne. Niestety mamy obawy, że te bezpieczniki zaoferowane nam obecnie będą bardzo mocno uznaniowe, nieefektywne, prawdopodobnie będą mocno spóźnione
— mówił Murawiec.
Murawiec: Polskie władze wywiesiły białą flagę
Przekazał, że tak naprawdę z rozmów z przedstawicielami obecnego rządu wynika, iż polskie władze już kilka miesięcy temu pogodziły się z tym, że nie uda się zablokować umowy Mercosur.
Już przekazywano nam dawno, że takie zbudowanie mniejszości blokującej wobec tej umowy jest praktycznie niemożliwe. Widzimy, że kilka miesięcy temu wywieszono białą flagę, dlatego przedstawia się nam świetność klauzul ochronnych, ale my nie jesteśmy tutaj usatysfakcjonowani tym rozwiązaniem
— powiedział rolnik.
Czy środowiska rolnicze są w ostatnim czasie w kontakcie z ministrem rolnictwa?
Dialog jest, nie można tutaj narzekać, ponieważ spotykamy się, rozmawiamy, tylko mamy pretensje, że z tych rozmów niewiele wynika
— przekazał Murawiec.
Adam Stankiewicz
