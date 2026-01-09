Cypryjska prezydencja przy wsparciu Komisji Europejskiej miała pominąć Parlament Europejski w procedowaniu kontrowersyjnej umowy UE–Mercosur. Podczas gdy ambasadorowie państw UE głosują nad porozumieniem, polscy eurodeputowani alarmują o „łamaniu traktatów”, „bezczelnym obejściu demokracji” i zagrożeniu dla europejskiego rolnictwa, zapowiadając nawet wniosek o wotum nieufności wobec Komisji. „Ta sytuacja pokazuje, że tu już nawet nie chodzi o umowę z Mercosur. KE testuje, na ile może sobie pozwolić w łamaniu Traktatów Europejskich” - podkreśliła Beata Szydło, europoseł PiS i była premier.
Pomięcie Parlamentu Europejskiego
Po godz. 9.30 w Brukseli rozpoczęło się posiedzenie ambasadorów państw UE, na którym ma zapaść decyzja o zawarciu umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Przeciw głosować będą: Polska, Francja, Irlandia i Węgry, ale to nie wystarczy do zablokowania porozumienia.
Na posiedzeniu w pierwszej kolejności głosowane będzie rozporządzenie ustanawiające wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy handlowej. Potem ambasadorowie przejdą do głosowania nad porozumieniem z Mercosurem. Omawianie punktów dotyczących umowy zacznie się około godz. 11.
Jeśli wynik głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzyma zielone światło na podpisanie umowy.
Wczoraj RMF FM podał, że Cypr, który obecnie sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, pod wpływem Komisji Europejskiego zdecydował o pominięciu Parlamentu Europejskim w procesie decyzyjnym ws. przyjęcia umowy z Mercosur.
CZYTAJ WIĘCEJ: Skandal! KE próbuje przepchnąć umowę z Mercosur bocznymi drzwiami? PE ma zostać pominięty decyzją cypryjskiej prezydencji
„To szczyt bezczelności i czysta hipokryzja!”
W tej właśnie sprawie alarmują dziś europosłowie PiS i Konfederacji. Jak podkreśliła była premier Beata Szydło, „Komisja Europejska testuje, na ile może sobie pozwolić w łamaniu Traktatów Europejskich”.
Umowa z Mercosur ma zacząć obowiązywać bez zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Praworządnie! Ta sytuacja pokazuje, że tu już nawet nie chodzi o umowę z Mercosur. Komisja Europejska testuje, na ile może sobie pozwolić w łamaniu Traktatów Europejskich
— podkreśliła Beata Szydło, europoseł PiS i była premier.
Takiego skandalu w UE jeszcze nie było! Zdecydowano, że Parlament Europejski, jedyna demokratycznie wybierana instytucja w Unii, ma być POMINIĘTY przy zatwierdzaniu umowy z Mercosur! I to wszystko w ostatniej chwili przed dzisiejszym głosowaniem państw UE! To jest właśnie ta piękna „demokracja” zgniłych unijnych pseudoelit, które mają gdzieś ludzi, liczy się dla nich tylko własny interes, kasa i władza. Teraz ich obrzydliwą hipokryzję i zakłamanie widać jak na dłoni! Podajcie dalej, niech każdy to zobaczy!
— punktowała Ewa Zajączkowska-Hernik.
Wcześniej Rada UE deklarowała, że bez zgody Parlamentu Europejskiego umowa nie będzie mogła wejść w życie tymczasowo, ale pod presją Komisji Europejskiej wycofano się z tego! Eurokraci obawiają się, że ta skandaliczna umowa mogłaby nawet nie przejść w PE, więc bezczelnie łamią wszelkie standardy i procedury, żeby tylko jak najszybciej ją przepchnąć! Co to oznacza? Jeśli dziś dojdzie do ostatecznego przegłosowania umowy przez państwa członkowskie, a w poniedziałek do podpisania umowy z państwami Ameryki Południowej (a taki plan chce zrealizować Ursula von der Leyen na czele z Niemcami), to towary z Mercosuru mogą zacząć płynąć do UE już OD WTORKU! Wystarczy, że eurokraci natychmiast uruchomią tryb tymczasowy umowy, bo zgody Parlamentu Europejskiego na to już nie potrzebują!
— dodała.
Europa nie widziała takiego skandalu od lat! Decyzja o pominięciu PE przy umowie UE‑Mercosur to tragedia dla polskich rolników. Cypr wycofał dziś deklarację Rady, że porozumienie nie wejdzie w życie, dopóki nie zatwierdzi je PE. Nasi producenci zostają bez ochrony
— napisała Marlena Maląg.
Umowa z Mercosur forsowana bez zgody Parlamentu Europejskiego to jawne złamanie Traktatów UE i skrajnie niebezpieczny precedens. Komisja Europejska, instytucja bez mandatu wyborczego, uzurpuje sobie prawo do decydowania ponad głowami obywateli i wbrew ich interesom. To bezpośredni atak na fundamenty demokracji europejskiej. Wszystko to dzieje się przy milczącej zgodzie rządu Donalda Tuska – choć to właśnie polscy rolnicy zapłacą za tę decyzję najwyższą cenę
— wskazał Maciej Wąsik.
Media donoszą, że cypryjska prezydencja w Unii Europejskiej pod wpływem Komisji Europejskiej zdecydowała o pominięciu Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym ws. umowy z Mercosur przed jej podpisaniem. Parlament ma otrzymać do przyklepania umowę, która będzie już obowiązywać. To ma wywrzeć presję na posłach żeby jej nie odrzucili (będą argumentować, że narazi to UE na szkodę). To, co wyprawia Komisja Europejska, to szczyt bezczelności i czysta hipokryzja! Z jednej strony Bruksela codziennie poucza wszystkich o „praworządności”, zasadach demokracji i standardach. Z drugiej strony - ta sama Komisja próbuje „przepchnąć kolanem” i na siłę umowę, która uderza w nasze rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i europejskie normy. Gdzie tu są zasady? Gdzie szacunek dla obywateli i rolników, którzy wyjdą na tym najgorzej? To jawne działanie wbrew interesom Europejczyków, robione w pośpiechu i bez oglądania się na konsekwencje. Nie można godzić się na taką politykę podwójnych standardów!
— zaznaczył Piotr Müller.
W związku z łamaniem traktatów i nielegalnym pominięciem Parlamentu Europejskiego w procesie ratyfikacji umowy UE-Mercosur moja grupa @PatriotsEP złoży kolejny wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej z @vonderleyen na czele. Wspólnie z @RNational_off i @FideszEP walczymy o europejskie rolnictwo!
— przekazała Anna Bryłka.
