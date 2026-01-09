Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański atakował prezydenta Karola Nawrockiego za to, że sprzeciwił się podwyższeniu podatków przez rządzących, wetując ustawy zwiększającą akcyzę na alkohol i drugą, podwyższającą opłaty za zawartością cukru i substancji słodzących w napojach. „Łącznie te weta prezydenta to około 3 mld zł straty dla budżetu” - skarżył się Domański. Jednocześnie z jego wypowiedzi można wywnioskować, że najpewniej Koalicja 13 grudnia nie spełni swojej sztandarowej obietnicy w ciągu całej kadencji, czyli nie podwyższy kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w RMF24 o ustawę budżetową na 2026 r., do której dziś Sejm ma rozpatrzyć poprawki Senatu oraz weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustaw, które miały przynieść budżetowi dodatkowe środki. Jak wskazał w odpowiedzi Domański, „pan prezydent, (…) wetuje potrzebne i ważne ustawy”.
Minister oszacował, że zawetowana przez prezydenta ustawa dotycząca podniesienia opłaty cukrowej „to jest miliard złotych, który mógł trafić do NFZ”.
Łącznie te weta prezydenta to około 3 mld zł straty dla budżetu. W skali budżetu to oczywiście są istotne środki, ale nie są to kwoty, które wywracają budżet
— dodał.
Pan prezydent (…) tymi wetami oczywiście osłabia finanse publiczne, osłabia finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, tym niemniej całości konstrukcji budżetowej pan prezydent nie wywróci. (…) Mamy w budżecie zapas. Mamy limit deficytu i mogę w tej chwili powiedzieć, że swobodnie zmieściliśmy się w tym limicie
— podkreślił, uderzając w prezydenta de facto za to, że trzyma się swoich zobowiązań wyborczych i sprzeciwia się podwyższaniu podatków dla Polaków.
Domański był też pytany o ewentualne podniesienie drugiego progu podatkowego, w który w związku z inflacją zaczyna „wpadać” coraz więcej osób.
Próg podatkowy nie zostanie podniesiony na ten rok. W budżecie mamy zapisane dochody przy starych progach
— podkreślił szef resortu finansów.
Dopytywany o wydatki socjalne zapewnił, że „to co dane, nie zostanie w żaden sposób odebrane”. Przypomniał jednocześnie, że obecny rząd wprowadził m.in tzw. „babciowe” czy rentę wdowią.
Kwota wolna od podatku
Jeden ze słuchaczy zapytał, czy KO w 2027, a zatem przed wyborami parlamentarnymi, złoży obietnicę podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
Nie znam oczywiście w tej chwili programu wyborczego, koncentrujemy się na tym, co tu i teraz
— odpowiedział Andrzej Domański, tym samym sugerując, że rządzący mogą nie spełnić swojej sztandarowej obietnicy wyborczej przez całą kadencję.
Pan by obiecał?
— dopytał prowadzący rozmowę redaktor Tomasz Terlikowski.
To, co ja mogę obiecać, to to, że bezpieczeństwo będzie naszym priorytetem, będziemy dbać o to, aby nakłady na obronę utrzymywały się na niezbędnym poziomie, aby rosły nakłady na ochronę zdrowia
— mówił Domański.
Ustawa budżetowa na 2026 rok
Uchwalona w grudniu przez Sejm ustawa budżetowa na 2026 r. (w piątek Sejm zajmie się poprawkami Senatu do niej) zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa przewidziano w wysokości 647,2 mld zł. W budżecie zaplanowano rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.
W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ustalające nowe stawki podatku akcyzowego na alkohol. Nie zgodził się również na podniesienie opłaty związanej z zawartością cukru i substancji słodzących w napojach.
Obecna stawka podatku dochodowego wynosząca 12 proc. obowiązuje do wysokości podstawy opodatkowania wynoszącej 120 tys. zł rocznie. Po przekroczeniu tej kwoty, dochód w części ponad limit opodatkowany jest stawką 32 proc.
