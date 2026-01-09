Dziś w Warszawie odbywa się wielka demonstracja rolników przeciwko umowie z krajami Mercosur. „Liczymy na to, że prezydent wystąpi z inicjatywą wprowadzenia ochrony naszych gospodarstw wiejskich” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Damian Murawiec z OOPR (Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników), który potwierdził, że policja blokuje ciągniki zmierzające do centrum stolicy.
Jak wskazał Damian Murawiec, rolnicy liczą na to, że „prezydent wystąpi z inicjatywą wprowadzenia ochrony naszych gospodarstw wiejskich”.
Coraz częściej się słyszy, że my jako rolnicy jesteśmy karani za to, że prowadzimy produkcję rolną, roślinną czy zwierzęcą na terenach wiejskich
— zaznaczył.
Skarży się nas za nieprzyjemne zapachy, hałas czy kurz i niestety potrafią być takie wyroki, że przegrywamy i płacimy za to kary. To nam się w głowie nie mieści. Gdzie mamy produkować żywność, jeśli nie na terenach wiejskich?
— zapytał Damian Murawiec.
„Ciągniki zostały zablokowane”
Powiedział też, że „ciągniki w tym momencie stoją w sześciu punktach pod Warszawą”.
W jednym miejscu ciągniki podjeżdżają pod Pruszków, natomiast we wszystkich innych miejscach ciągniki zostały zablokowane. Podjęliśmy decyzję, że nie opuszczamy tych punktów i będziemy tam stać tak długo, jak będzie to potrzebne
— podkreślił.
Jak dodał, wielu rolników „przejechało na kołach aż 500 kilometrów”. Zapowiedział, że rolnicy, jeżeli będzie to możliwe, będą blokować wjazdy do Warszawy.
Liczymy na to, że w Warszawie będzie 10 tys. rolników, a kilkaset traktorów jest w sześciu punktach pod Warszawą
— wskazał.
