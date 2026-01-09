Prezydent przerywa polityczny impas. Zaprosił Siemoniaka, Kosiniaka-Kamysza oraz szefów służb. Znamy dokładną datę ważnego spotkania

Prezydent przerywa polityczny impas. Zaprosił Siemoniaka, Kosiniaka-Kamysza oraz szefów służb. Znamy dokładną datę ważnego spotkania
Prezydent przerywa polityczny impas. Zaprosił służby. Znamy dokładną datę oraz poruszane tematy podczas tego ważnego spotkania. Znamy dokładną datę ważnego spotkania. Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Karol Nawrocki wystosował zaproszenie na spotkanie do ministra-koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefów czterech służb. Spotkanie ma się odbyć 15 stycznia 2026 roku.

Pod koniec grudnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócili się do prezydenta z wnioskiem, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana”.

Prezydent zaprosił służby na spotkanie

Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak został dziś w Programie Trzecim Polskiego Radia zapytany, kiedy odbędzie się jego spotkanie oraz szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.

Dostałem wczoraj zaproszenie na 15 stycznia od pana prezydenta, wspólnie z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Zaproszeni są również szefowie czterech służb - dwóch służb wywiadowczych i dwóch kontrwywiadowczych, w tym ABW

— odpowiedział Siemoniak. Dodał, że podejrzewa, że podczas dzisiejszego spotkania premiera Tuska z prezydentem Nawrockim ten temat będzie jeszcze poruszany.

Przekazał, że rozmowa będzie dotyczyć m.in. zagrożeń dla Polski. Dopytywany, czy spotkanie zakończy konflikt w sprawie nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW i SKW, ocenił, że powinno ono temu służyć.

Sprawa nominacji oficerskich nie jest sprawą drobną. To jest funkcjonowanie służby, to jest sto kilkadziesiąt osób, które w pełni zasługują na te nominacje. Uważam, że trzeba tutaj zrobić wszystko, żeby tę sprawę zamknąć i załatwić

— zaznaczył.

Jednocześnie ocenił, że jeśli chodzi o to spotkanie, to z obydwu stron - zarówno prezydenckiej, jak i rządowej - jest dobra wola.

Prezydent odpowiada ws. nominacji oficerskich

O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem.

Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich

— powiedział Nawrocki.

Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb.

Konsekwencja prezydenta doprowadziła do tego, że dojdzie do spotkania. To Donald Tusk zablokował spotkanie prezydenta z szefami służb dwa miesiące temu

— podkreślał w grudniu szef gabinetu prezydenta RP - minister Paweł Szefernaker na antenie Telewizji wPolsce24.

Adam Bąkowski/PAP/Telewizja wPolsce24

