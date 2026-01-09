Prezydent Karol Nawrocki wystosował zaproszenie na spotkanie do ministra-koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefów czterech służb. Spotkanie ma się odbyć 15 stycznia 2026 roku.
Pod koniec grudnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócili się do prezydenta z wnioskiem, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana”.
Prezydent zaprosił służby na spotkanie
Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak został dziś w Programie Trzecim Polskiego Radia zapytany, kiedy odbędzie się jego spotkanie oraz szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.
Dostałem wczoraj zaproszenie na 15 stycznia od pana prezydenta, wspólnie z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Zaproszeni są również szefowie czterech służb - dwóch służb wywiadowczych i dwóch kontrwywiadowczych, w tym ABW
— odpowiedział Siemoniak. Dodał, że podejrzewa, że podczas dzisiejszego spotkania premiera Tuska z prezydentem Nawrockim ten temat będzie jeszcze poruszany.
Przekazał, że rozmowa będzie dotyczyć m.in. zagrożeń dla Polski. Dopytywany, czy spotkanie zakończy konflikt w sprawie nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW i SKW, ocenił, że powinno ono temu służyć.
Sprawa nominacji oficerskich nie jest sprawą drobną. To jest funkcjonowanie służby, to jest sto kilkadziesiąt osób, które w pełni zasługują na te nominacje. Uważam, że trzeba tutaj zrobić wszystko, żeby tę sprawę zamknąć i załatwić
— zaznaczył.
Jednocześnie ocenił, że jeśli chodzi o to spotkanie, to z obydwu stron - zarówno prezydenckiej, jak i rządowej - jest dobra wola.
Prezydent odpowiada ws. nominacji oficerskich
O niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W odpowiedzi prezydent Nawrocki stwierdził, że decyzją premiera szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem.
Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb – to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich
— powiedział Nawrocki.
Pod koniec listopada rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz oświadczył, że prezydent podejmie decyzje ws. awansów oficerskich, jeśli będzie mógł spotkać się z szefami służb.
Konsekwencja prezydenta doprowadziła do tego, że dojdzie do spotkania. To Donald Tusk zablokował spotkanie prezydenta z szefami służb dwa miesiące temu
— podkreślał w grudniu szef gabinetu prezydenta RP - minister Paweł Szefernaker na antenie Telewizji wPolsce24.
