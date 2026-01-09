„Słyszałem o różnych planach połączenia się części PiS-u z częścią PSL-u. Nie wierzę w to i znam PSL-owców. O ile doły PSL-u to są często ludzie o bliskim światopoglądzie konserwatywno-liberalnym, to już ta wierchuszka PSL-u tylko udaje partię ludową. To są salonowcy. Oni czują wręcz kompleks tej wsi. Oni z obrzydzeniem mówią o wsi, udając, że ją kochają” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Kukiz, poseł koła Wolnych Republikanów.
Ambasadorowie krajów członkowskich UE zbiorą się dziś w Brukseli, by podjąć ostateczną decyzję ws. zawarcia umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Jeśli wynik głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia, przewodnicząca KE otrzyma zielone światło na podpisanie umowy. Jednocześnie ulicami Warszawie przejdą protestujący rolnicy.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750208-tylko-u-nas-kukiz-psl-udaje-ze-kocha-polska-wies