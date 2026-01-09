Rolnicy sprzeciwiający się umowie z krajami Mercosur będą dziś protestować w Warszawie! O godz. 10.00 ma dojść do spotkania przedstawicieli protestujących z prezydentem Nawrockim. Policja ma zatrzymywać ciągniki zmierzające do centrum stolicy.
Protestujący rolnicy zgromadzą się na Placu Defilad o godzinie 11. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi przez Rondo de Gaulle’a, ulicę Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży do Wiejskiej - przed gmach Sejmu RP. Następnie przemaszerują ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam zgromadzenie może potrwać do godziny 15.
Jak donosi Monika Chlebosz z portalu farmer.pl, policja ma utrudniać rolnikom dotarcie do stolicy.
Traktory na al. Krakowskiej są przekierowywane na drogę serwisową i tam mają zostać
Kolumna ciągników została zablokowana przed wjazdem do Warszawy od Al. Krakowskiej. Rolnicy są poirytowani - policja nie wie co ma robić - mówią. - To organizacyjny chaos
Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Funkcjonariusze na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu, jak i ulic poprzecznych
— poinformował ZTM.
Podróż do Warszawy
Od wczoraj do stolicy Polski z całego kraju zmierzały setki ciągników.
Setki ciągników zmierza właśnie w kierunku Warszawy na jutrzejszy protest przeciwko umowie UE-Mercosur! Wspierajmy rolników w ich walce o suwerenność żywnościową i zdrowie Polaków!
– pisze Anna Bryłka z Konfederacji.
Ostateczna decyzja ws. Mercosur!
Ambasadorowie krajów członkowskich UE zbiorą się dziś w Brukseli, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie zawarcia umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Jeśli wynik głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia, przewodnicząca KE otrzyma zielone światło na podpisanie umowy.
