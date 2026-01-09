WIDEO

Dziś wielki protest rolników w Warszawie! Będą demonstrować przeciwko Mercosur. Dojdzie do spotkania z prezydentem

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Rolnicy będą protestować w Warszawie przeciwko umowie Mercosur / autor: Fratria
Rolnicy będą protestować w Warszawie przeciwko umowie Mercosur / autor: Fratria

Rolnicy sprzeciwiający się umowie z krajami Mercosur będą dziś protestować w Warszawie! O godz. 10.00 ma dojść do spotkania przedstawicieli protestujących z prezydentem Nawrockim. Policja ma zatrzymywać ciągniki zmierzające do centrum stolicy.

Protestujący rolnicy zgromadzą się na Placu Defilad o godzinie 11. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi przez Rondo de Gaulle’a, ulicę Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży do Wiejskiej - przed gmach Sejmu RP. Następnie przemaszerują ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam zgromadzenie może potrwać do godziny 15.

Jak donosi Monika Chlebosz z portalu farmer.pl, policja ma utrudniać rolnikom dotarcie do stolicy.

Traktory na al. Krakowskiej są przekierowywane na drogę serwisową i tam mają zostać

– czytamy.

Kolumna ciągników została zablokowana przed wjazdem do Warszawy od Al. Krakowskiej. Rolnicy są poirytowani - policja nie wie co ma robić - mówią. - To organizacyjny chaos

– pisze Chlebosz.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jutro spotkanie prezydenta z protestującymi rolnikami! Bogucki: Głowa państwa dała rządowi projekt, który może powstrzymać Mercosur

Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Funkcjonariusze na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu, jak i ulic poprzecznych

— poinformował ZTM.

Podróż do Warszawy

Od wczoraj do stolicy Polski z całego kraju zmierzały setki ciągników.

Setki ciągników zmierza właśnie w kierunku Warszawy na jutrzejszy protest przeciwko umowie UE-Mercosur! Wspierajmy rolników w ich walce o suwerenność żywnościową i zdrowie Polaków!

– pisze Anna Bryłka z Konfederacji.

Ostateczna decyzja ws. Mercosur!

Ambasadorowie krajów członkowskich UE zbiorą się dziś w Brukseli, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie zawarcia umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Jeśli wynik głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia, przewodnicząca KE otrzyma zielone światło na podpisanie umowy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Skandal! KE próbuje przepchnąć umowę z Mercosur bocznymi drzwiami? PE ma zostać pominięty decyzją cypryjskiej prezydencji

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Francja będzie przeciwko podpisaniu umowy UE-Mercosur. Macron: Zysk dla wzrostu gospodarczego Francji i Europy będzie ograniczony

mly/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych