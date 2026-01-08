Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że należy podjąć dyskusję nad zmianą konstytucji, która wyeliminuje jej wady. To jest zasadniczy cel dla Rzeczypospolitej – dodał. Jego zdaniem strażnik konstytucji, jakim jest prezydent, powinien egzekwować posiadane prerogatywy.
Podczas dzisiejszego spotkania z byłym prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze Nawrocki wokół książki „To ja” Andrzeja Dudy podkreślił, że należy podjąć dyskusję nad zmianą konstytucji.
Chodzi o przyszłość, o pewną klarowność zasadniczego aktu prawnego Rzeczypospolitej, który wyeliminuje już te wady, o których dzisiaj rozmawiamy z perspektywy kilku prezydentów i to jest zasadniczy cel dla Rzeczypospolitej
— skonkludował.
Jego zdaniem prezydent jako „strażnik konstytucji” powinien egzekwować posiadane prerogatywy i „nie wahać się z nich korzystać w tych zakresach, w których prezydent ma prawo, choćby o prawie weta czy o nominacjach generalskich i oficerskich”.
Chwała twórcom konstytucji z roku 97. Dobrze, że powstała, ale ta konstytucja po blisko 30 latach i po tym, co dzieje się w ostatnich latach, szczególnie za sprawą rządu premiera Donalda Tuska, a więc podważania właściwie porządku ustrojowego państwa polskiego, powinna być w ramach kompromisu politycznego zmieniona. My tu mówimy o jednej rzeczy, która odnosi się do bezpieczeństwa, do fundamentalnej, zasadniczej rzeczy, która odnosi się do bezpieczeństwa narodowego, ale widzimy, że ta konstytucja już za czasów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za czasów prezydenta Dudy, za czasów wszystkich prezydentów po prostu rodzi pewne konflikty, które moglibyśmy sobie jako wspólnota narodowa darować, gdyby konstytucja była inaczej skonstruowana. Nie krytykuję twórców konstytucji z roku 97, ale przypominam, że minęło blisko 30 lat, jesteśmy nauczeni pewnymi doświadczeniami i dlatego będziemy pracować w Pałacu Prezydenckim nad kompromisowym rozwiązaniem tej sprawy i zaproponowaniem nowego tekstu konstytucji
— podkreślił Nawrocki.
Duda podkreślił zaś, że w kontekście konstytucji prezydent jest gwarantem ciągłości władzy państwowej. Ocenił, że „pięknym przykładem” tej gwarancji było przekazanie władzy prezydenckiej osobie z tego samego obozu politycznego.
Z kolei Nawrocki – przytaczając wypowiedź, którą usłyszał od Dudy przed objęciem urzędu – podkreślił, że pomimo różnic z poprzednimi prezydentami wszystkich łączy sprawowana funkcja, dlatego – jak dodał – należy się do nich odnosić z szacunkiem. Następnie zacytował skierowane do niego słowa Dudy:
Tylko poprzedni prezydenci są w stanie zrozumieć, z czym będziesz się mierzył w najbliższych latach.
Nowa konstytucja w 2030?
Prezydent Karol Nawrocki już w pierwszym orędziu w sierpniu 2025 r. deklarował, że chce, aby do 2030 r. została przyjęta nowa konstytucja. Później ocenił, odnosząc się m.in. do sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i planowanych przez rząd reform, że obecna konstytucja „w ostatnich dwóch latach jest regularnie łamana”.
Nowa konstytucja będzie próbą usystematyzowania tego, co dzieje się w Polsce
— podkreślił prezydent, pytany o prace nad nową ustawą zasadniczą w listopadzie. Dodał, że jeśli „proces destabilizacji państwa” nie zatrzyma się – wniesie o referendum.
