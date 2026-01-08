Kolejne decyzje KSP ws. gwałtu na policjantce. "Wdrożono postępowanie w kierunku zwolnienia dowódcy plutonu, który pił na terenie jednostki"

  • Polityka
  • opublikowano:
KSP wszczęła postępowanie w kierunku zwolnienia dowódcy plutonu, który pił na terenie jednostki. / autor: Fratria
KSP wszczęła postępowanie w kierunku zwolnienia dowódcy plutonu, który pił na terenie jednostki. / autor: Fratria

Komendant stołecznej policji wdrożył postępowanie w kierunku zwolnienia ze stanowiska dowódcy plutonu IX kompanii warszawskiego oddziału prewencji, który w jednostce w Piasecznie pił alkohol z policjantem tej formacji podejrzanym o gwałt na funkcjonariuszce. Wcześniej zdymisjonowano zastępcę dowódcy tej jednostki.

Stołeczna policja wydała dziś komunikat w związku z kolejnymi decyzjami ws. zgwałcenia młodej policjantki na komisariacie w Piasecznie, którego dopuścił się jej przełożony.

Decyzją Komendanta Stołecznego Policji wdrożono postępowanie w kierunku zwolnienia z zajmowanego stanowiska dowódcy plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestniczącego w dniu 3 stycznia br. w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki Policji

— czytamy w informacji KSP zamieszczonej na platformie X.

Gwałt na policjantce

KSP poinformowała o odwołaniu zastępcy dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie z zajmowanego stanowiska „w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy”.

Jak ustaliła PAP, chodzi o podinspektora Mariusza Kolasińskiego.

Podległy mu podejrzany o gwałt policjant był dowódcą jednego z warszawskich oddziałów prewencji policji, która ma siedzibę w Piasecznie. Był też przełożonym dowódcy plutonu, wobec którego wdrożono procedurę zwolnienia.

Zatrzymany policjant usłyszał zarzut zgwałcenia funkcjonariuszki i zmuszenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. Do gwałtu miało dojść na terenie warszawskiego oddziału prewencji policji w Piasecznie.

CZYTAJ TAKŻE: Gwałt na policjantce w Piasecznie. Wyciągane są pierwsze konsekwencje. Zdymisjonowany został… zastępca dowódcy

Od 2 do 15 lat więzienia

Podejrzanym jest dowódca w stopniu komisarza. Miał się dopuścić gwałtu, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące, a w oddziale prewencji policji zarządzono kontrolę.

W poniedziałek podejrzany został zawieszony w czynnościach służbowych, a szef KSP wszczął postępowanie w sprawie zwolnienia go ze służby.

Kontrole w jednostce zarządzili komendanci główny i stołeczny. Postępowanie sprawdzające prowadzi również inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA.

Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS: Jeżeli obrona kobiet to zachowanie się jak hiena, to do jakiego zwierzęcia można by porównać Kierwińskiego?

Robert Knap/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych