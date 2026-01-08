Komendant stołecznej policji wdrożył postępowanie w kierunku zwolnienia ze stanowiska dowódcy plutonu IX kompanii warszawskiego oddziału prewencji, który w jednostce w Piasecznie pił alkohol z policjantem tej formacji podejrzanym o gwałt na funkcjonariuszce. Wcześniej zdymisjonowano zastępcę dowódcy tej jednostki.
Stołeczna policja wydała dziś komunikat w związku z kolejnymi decyzjami ws. zgwałcenia młodej policjantki na komisariacie w Piasecznie, którego dopuścił się jej przełożony.
Decyzją Komendanta Stołecznego Policji wdrożono postępowanie w kierunku zwolnienia z zajmowanego stanowiska dowódcy plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, uczestniczącego w dniu 3 stycznia br. w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki Policji
— czytamy w informacji KSP zamieszczonej na platformie X.
Gwałt na policjantce
KSP poinformowała o odwołaniu zastępcy dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie z zajmowanego stanowiska „w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy”.
Jak ustaliła PAP, chodzi o podinspektora Mariusza Kolasińskiego.
Podległy mu podejrzany o gwałt policjant był dowódcą jednego z warszawskich oddziałów prewencji policji, która ma siedzibę w Piasecznie. Był też przełożonym dowódcy plutonu, wobec którego wdrożono procedurę zwolnienia.
Zatrzymany policjant usłyszał zarzut zgwałcenia funkcjonariuszki i zmuszenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. Do gwałtu miało dojść na terenie warszawskiego oddziału prewencji policji w Piasecznie.
Od 2 do 15 lat więzienia
Podejrzanym jest dowódca w stopniu komisarza. Miał się dopuścić gwałtu, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące, a w oddziale prewencji policji zarządzono kontrolę.
W poniedziałek podejrzany został zawieszony w czynnościach służbowych, a szef KSP wszczął postępowanie w sprawie zwolnienia go ze służby.
Kontrole w jednostce zarządzili komendanci główny i stołeczny. Postępowanie sprawdzające prowadzi również inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA.
Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.
Robert Knap/PAP
