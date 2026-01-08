„Od samego początku byłem przekonany, że mam wielkie wsparcie w prezydencie Andrzeju Dudzie, czemu pan prezydent dawał wyraz nie tylko w kampanii wyborczej, ale na wiele wydarzeń historycznych, znając moją pracę, jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej” - mówił prezydent Karol Nawrocki w debacie „Kanału Zero”, w której udział wziął także jego poprzednik - Andrzej Duda.
W Belwederze odbywa się debata - transmitowana przez Kanał Zero - pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a jego poprzednikiem, byłym prezydentem Andrzejem Dudą. Można ją obejrzeć także na antenie Telewizji wPolsce24:
Na początku wspominali oni o początkach swojej znajomości. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że prezydentura Karola Nawrockiego będzie prezydenturą dalszego przywracania godności Rzeczpospolitej i budowania coraz większego potencjału Polski.
Wsparcie na wiecu
Andrzej Duda został zapytany o to, dlaczego zdecydował się przyjechać na wiec Karola Nawrockiego w Łodzi, aby poprzeć jego kandydaturę.
Do Łodzi przyjechałem dlatego, że mnie media zdenerwowały, ponieważ twierdziły, że nie popieram kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta. I ponieważ wielokrotnie pokazywałem, że popieram kandydata jeszcze wówczas, to postanowiłem, że trzeba przeciąć te dyskusje w sposób spektakularny i dlatego wykorzystałem sytuację, że pan minister Szefernaker przyszedł i zaproponował mi wzięcia udziału w tej konwencji. Ja powiedziałem: „świetnie Pawle, ale ja chcę, żeby to było takie z przytupem i żeby to było takie grube uderzenie”. Poprosiłem, żebyśmy to zachowali w głębokiej tajemnicy, żeby to nie było ogłoszone, żeby to było zaskoczenie, bo wiedziałem, że wtedy to wybrzmi
— wskazał.
O sprawę został zapytany także obecny prezydent. Zaznaczył, że nie miał on wątpliwości co do tego, że jest wspierany przez swojego poprzednika.
Pozostawałem w relacji bardzo życzliwej z panem prezydentem. I niezależnie od tego, jak wyglądały emocje w samej Kancelarii Prezydenta RP, bo to jest nieco bardziej skomplikowane, to ja od samego początku byłem przekonany, że mam wielkie wsparcie w prezydencie Andrzeju Dudzie, czemu pan prezydent dawał wyraz nie tylko w kampanii wyborczej, ale na wiele wydarzeń historycznych, znając moją pracę, jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Samo wystąpienie prezydenta na tej konwencji było bardzo ważne. Myślę, że było takim momentem dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy, czy dla środowiska konserwatywnego w Polsce, które pokazywało, że będziemy gotowi do jednoczenia się wokół pewnych idei, niezależnie od pewnych różnic, która opinia publiczna obserwowała
— zaznaczył.
Karol Nawrocki zauważył, że w Andrzeja Dudę weszły „emocje wiecowe”.
Podczas debaty zauważono, że zarówno Karol Nawrocki, jak i Andrzej Duda wygrywali swoje pierwsze wybory prezydenckie, wtedy kiedy u władzy byli ich polityczni przeciwnicy.
Myślę, że jeżeli ktoś uważa, że należy mu się zwycięstwo, to po prostu nie wygrywa. Zwycięstwo to, które ja zrealizowałem w 2015 i 2020 roku i to, które prezydent Karol Nawrocki zrealizował w 2025 roku, to był efekt bardzo ciężkiej, skromnej pracy, z pomocą wielu ludzi oddanych sprawie i dobrej woli, którzy rzeczywiście chcieli pomóc, co wymagało też olbrzymiej odporności najbliższych. Pan prezydent doskonale wie o tym. Kiedy poznałem pana prezydenta jako kandydata, a nie wcześniej jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, (…) to wiedziałem jedno, że mam do czynienia z człowiekiem, który ma świadomość odpowiedzialności, którą na siebie przyjmuje nie tylko poprzez to, że walczy o urząd Prezydenta RP, ale prowadzi kampanię w sposób bardzo godny. Nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest człowiek, którego powinien poprzeć jako kandydata
— mówił Andrzej Duda.
Jestem przekonany, że bycie underdogiem w wyścigu prezydenckim jest bardzo inspirujące i satysfakcjonujące. Cała satysfakcja w tym, aby pokonać takiego kandydata, który od samego początku jest przekonany, że wygra w tych zawodach i zostanie prezydentem. Dla mnie świadomość tego, jak wielka praca jest do wykonania, była właściwie motywem dodającym dodatkowej energii. (…) Nigdy nie byłem częścią ani polityki partyjnej, ani stricte polityki. Przyglądałem się i wspierałem tych kandydatów, którzy byli blisko mojego serca, w tym pana prezydenta. I obserwując też skalę ataków w tamtejszej kampanii wyborczej, mogę powiedzieć, że w mojej kampanii wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Złość na kogoś, kto jest skazany na przegraną i może nie pozwolić na to, że system się domknie, byłem przekonany, że będzie ogromna. Byłem zdeterminowany i nauczony tą wspólną drogą
— powiedział Karol Nawrocki.
Adrian Siwek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750174-karol-nawrocki-i-andrzej-duda-w-debacie-wielkie-wsparcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.