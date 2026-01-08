Możliwość zmiany formy zatrudnienia przez urzędnika bez pytania o zdanie pracodawcy, zatrudnionego i bez wyroku sądu to zły pomysł - ocenił premier Donald Tusk, odnosząc się do projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Zapowiedział, że rząd znajdzie lepsze sposoby ochrony pracowników. Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w rozmowie z PAP ostrzegała, że niezrealizowanie reformy Państwowej Inspekcji Pracy, czyli jednego z kamieni milowych KPO, może wiązać się dla Polski z koniecznością płatności wielomiliardowych kar.
Opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy dotyczący reformy Państwowej Inspekcji Pracy zakładał m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę. Na początku grudnia ub.r. regulacja została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów. We wtorek premier Donald Tusk oświadczył, że prace nad reformą PIP nie będą kontynuowane. Jak wyjaśnił, przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi.
Decyzja premiera wywołała szerokie komentarze w przestrzeni publicznej. Do tematu ponownie odniósł się szef rządu, który za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że rząd znajdzie lepsze sposoby ochrony pracowników.
Możliwość zmiany formy zatrudnienia przez urzędnika bez pytania o zdanie pracodawcy, zatrudnionego i bez wyroku sądu to zły pomysł. Naszym zadaniem jest uwolnienie gospodarki i obywateli od nadmiernych regulacji i biurokracji. Znajdziemy lepsze sposoby ochrony pracowników
— oświadczył Donald Tusk na platformie X.
Informacja kontekstowa do wpisu Tuska
Użytkownicy X doprowadzili do tego, że przy wpisie Tuska obecnie widnieje informacja kontekstowa.
To obecny rząd wynegocjował treść kamienia milowego KPO proponując reformę PIP. Zastąpił on wcześniejszy kamień, mówiący o ozusowaniu umów zleceń i o dzieło. Projekt reformy PIP przeszedł już przez Stały Komitet Rady Ministrów
— tak brzmi treść wspomnianej informacji.
Groźba ogromnych kar
Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w rozmowie z PAP ostrzegała, że niezrealizowanie reformy Państwowej Inspekcji Pracy, czyli jednego z kamieni milowych KPO, może wiązać się dla Polski z koniecznością płatności wielomiliardowych kar.
Oczywiście zrobimy to, co jest możliwe, ale to jest trudne, bo jesteśmy na finiszu KPO. Reforma, którą wprowadziliśmy, teraz zostaje zmieniona. A niezrealizowany kamień milowy może wiązać się z wielomiliardowymi kosztami
— podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.
Propozycja przedsiębiorców
Po wstrzymaniu prac rządowych nad ustawą o PIP przedsiębiorcy kładą na stole własny projekt. Proponują powrót do pomysłu pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych i pierwotnego brzmienia kamienia milowego KPO
— podała dziś „Dziennik Gazeta Prawna”.
Decyzja premiera Donalda Tuska o wstrzymaniu prac nad rządową reformą Państwowej Inspekcji Pracy nie zakończyła dyskusji o uszczelnieniu systemu. Choć czwarta wersja projektu nie została oficjalnie opublikowana, problem realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej pozostaje otwarty.
Przedsiębiorcy, świadomi, że presja ze strony Brukseli nie zniknie, postanowili przejąć inicjatywę i przedstawić własny projekt ustawy. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje powrót do koncepcji pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych – czytamy w „DGP”.
Propozycja środowisk biznesowych stanowi alternatywę dla porzuconego projektu rządowego. Przedstawiciele firm deklarują poparcie dla tych zmian, o ile rząd wyrazi zgodę na ich wdrożenie. Dzięki temu reforma PIP może być kontynuowana w zmienionej formule - akceptowalnej zarówno dla rynku, jak i dla Komisji Europejskiej – podaje dziennik.
