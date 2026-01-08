Projekt ustawy o uznaniu tzw. języka śląskiego za regionalny został skierowany ponownie do komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych po wniosku PiS o jego odrzucenie. Głosowanie przeciwko projektowi zapowiedziała też Konfederacja. Poparcie dla regulacji wyraziły zaś wszystkie siły koalicji rządzącej.
Podczas posiedzenia w Sejmie wnioskodawczyni projektu, posłanka Monika Rosa (KO), wyjaśniała, że projekt przewiduje nadanie śląskiemu etnolektowi statusu języka regionalnego – takiego samego, jaki posiada język kaszubski. Zmiany obejmują także skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która miałaby zostać uzupełniona o dwóch przedstawicieli posługujących się językiem śląskim.
Podczas drugiego czytania poparcie dla projektu ustawy wyraziły kluby KO, PSL, Polski 2050, Lewicy oraz koło poselskie Razem. Posłowie klubów parlamentarnych PiS, Konfederacji oraz koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej zapowiedzieli natomiast, że ich kluby nie poprą projektu.
PiS i Konfederacja przeciw
W imieniu Prawa i Sprawiedliwości poseł Wojciech Michał Zubrowski podkreślił, że projekt próbuje zastąpić naukową ocenę decyzją polityczną.
Nie potrzebujemy tworzyć sztucznych podziałów tam, gdzie nauka widzi jedność. Nie wolno nam traktować języka jako narzędzia gry politycznej, a ustawodawstwo powinno się opierać na faktach, danych i opiniach niezależnych ekspertów
— powiedział poseł Zubrowski.
Wśród przeciwników projektu znalazła się Konfederacja, argumentująca, że projekt ingeruje w naturalny rozwój języka.
Język nie powstaje w gabinetach, komisjach, ani w sejmowych drukach. (…) Śląski dialekt jest odnogą języka polskiego, naturalnym elementem jego bogactwa, a nie bytem, który trzeba sztucznie wyodrębnić decyzją administracyjną
—ocenił poseł Witold Tumanowicz.
Poparcie koalicji 13 grudnia
Przeciwnego zdania był poseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Ściebiorowski, który stwierdził, że sprawa dotyczy poszanowania praw obywateli i krytykował prezydenckie weto.
Ona dotyczy tego, czy państwo polskie potrafi traktować swoich obywateli z szacunkiem, czy potrafi dotrzymać słowa, czy potrafi przy przyznać się do błędu
— mówił Ściebiorowski. -
Prezydent Andrzej Duda zawetował tę ustawę, nie dlatego, żeby była wadliwa legislacyjnie, że była sprzeczna z konstytucją, że naruszała jedność państwa. Zawetował ją z powodów politycznych, ulegając narracji strachu i uprzedzeń
— dodał.
Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Lewicy i koła Razem. Poseł Adam Gomoła przekonywał, że przyznanie językowi śląskiemu statusu regionalnego wzmocni kulturę i wspólnotę.
Odmowa uznania języka jest kompletnie niezrozumiałą złośliwością ze strony państwa polskiego
— mówił Adam Gomoła (Polska 2050).
Ślązacy i Ślązaczki będą w pełni traktowani jako prawni obywatele i obywatelki Polski we wszystkich ich aspektach
-– tak poparcie dla projektu ustawy wyraziła Wanda Nowicka (Lewica).
Podsumowanie
Projekt uznania języka śląskiego za regionalny wrócił do komisji po sprzeciwie PiS i Konfederacji, które zapowiedziały głosowanie przeciw. Formacje te wskazywały, że według badaczy śląski to dialekt języka polskiego.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent zawetował nowelizację o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W tle etnolekt wilamowski
— Fotografował się w koszulce z Banderą, miał uczyć gwary śląskiej na UW. Uczelnia odcięła się! „Stanowczy sprzeciw”
— Europosłanka AFD chce nauki języka niemieckiego na Śląsku. Mularczyk: Co z nauczaniem polskiego w Niemczech? Konfederacjo zareagujecie?
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750172-koalicja-13-grudnia-domaga-sie-uznania-jezyka-slaskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.