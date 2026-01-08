Polska, Francja, Węgry są przeciwko umowie UE-Mercosur. Czekamy na stanowisko Włoch; jeśli będą przeciwko tej umowie, to będzie mniejszość blokująca, jeżeli nie, to trzeba będzie przygotować klauzule ochronne - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa Stefan Krajewski (PSL). „Minister Stefan ‘Mercosur’ Krajewski kłamał o swoich działaniach ws. blokowania tej umowy” - skomentowała była minister rolnictwa Anna Gembicka na portalu X.
Minister poinformował, że wczoraj odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej z udziałem komisarzy ds. handlu, rolnictwa i żywności, a także zdrowia i dobrostanu zwierząt pod przewodnictwem nowej prezydencji cypryjskiej. Omawiane były kwestie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2027 i kwestie związane z umową UE-Mercosur.
Stanowisko polskiego rządu jest jednoznaczne od początku i niezmienne. Polski rząd jest przeciwko tej umowie
— powiedział Krajewski. Dodał, że uchwała w tej sprawie została przyjęta 26 listopada 2024 roku przez polski rząd, ale jest też uchwała polskiego parlamentu.
Dzisiaj Polska, Francja, Węgry są przeciwko tej umowie. Czekamy na stanowisko Włochów. Jeśli Włochy będą przeciwko tej umowie, to będzie mniejszość blokująca
— poinformował minister. Zaznaczył, że niektóre kraje członkowskie chcą się wstrzymać w głosowaniu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Irlandia ma nadzieję na odrzucenie Mercosur. „Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Będziemy głosować przeciwko umowie”
Polska chce zablokować Mercosur
Jak dodał, z jednej strony Polska chce zablokować tę umowę, ale z drugiej strony, jeśli nie będzie mniejszości blokującej, to trzeba przygotować odpowiednie klauzule ochronne, takie rozwiązania, by zabezpieczyć przyszły interes rolników, przetwórców, przedsiębiorców.
Szef resortu rolnictwa mówił też o wkładzie polskich eurodeputowanych - Krzysztofa Hetmana z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej w przygotowanie klauzul ochronnych.
Zauważył, że jednocześnie Polska musi walczyć o duży budżet na Wspólną Politykę Rolną po 2027 r. Jego zdaniem w ramach unijnych wieloletnich ram finansowych potrzeba dużych pieniędzy w związku z umowami handlowymi, bowiem porozumienie UE-Mercosur to nie jedyne, są też inne, zawierane na różnych kontynentach pomiędzy różnymi państwami.
Potrzeba na to dodatkowych środków, nie tylko na samo rolnictwo, ale też na inwestycje w rolnictwie, na obszary wiejskie
— wskazał minister.
Odniósł się także do zarzutów polityków PiS i Konfederacji którzy twierdzą, że resort rolnictwa nic nie robi w sprawie zablokowania umowy. Przekonywał, że do tej pory odbył kilkadziesiąt spotkań w tej sprawie. Stwierdził, że warto walczyć o blokadę umowy, ale też i o zabezpieczenia.
Krajewski zapowiedział także systemowe wsparcie dla sektora wołowiny, gdyż - jak tłumaczył - jest to jedyny sektor rolny, który ma strategię rozwoju i jest najbardziej „zorganizowany”. Wskazał m.in. na zwiększoną dopłatę do zakupu buhajów z 5 do 7 tys. zł oraz - po uzgodnieniu z KE - nowy ekoschemat, nad którym pracuje obecnie resort. Minister wyjaśnił, że pomoc ma wzmocnić konkurencyjność polskich hodowców bydła. Zauważył, że Polska jest obecnie piątym w UE producentem wołowiny.
Nowe rynki zbytu dla polskiej żywności
Szef MRiRW wspomniał też o otwieraniu nowych rynków zbytu dla polskiej żywności, wymieniając Malediwy, Tajlandię, Singapur. Dodał, że trwają uzgodnienia z Arabią Saudyjską, Koreą Płd, Egiptem, Turcją, Kubą, Chinami, Filipinami, Indonezją. Zaznaczył, że wkrótce odbędą się audyty z Uzbekistanem i Japonią. Stwierdził, że otwieranie rynków dla eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski to działanie trwające przez wiele miesięcy.
Minister odniósł się też do zapowiadanego na jutro strajku rolników w Warszawie.
Apeluję do rolników, rozumiejąc ich prawo do strajku, ich troskę o przyszłość, ale apeluję o rozwagę. W tych trudnych warunkach atmosferycznych i w tej sytuacji mądre tylko i wyłącznie podejście i mądrze zorganizowany strajk da pozytywne efekty
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Francuscy rolnicy protestują przeciwko umowie z Mercosur. Traktorami wyjechali na ulice Paryża. Część zaparkowała pod wieżą Eiffla
Zapewnił, że rząd i rolnicy są „po tej samej stronie”. Przyznał, że umowa UE-Mercosur wpłynie na rolnictwo, ale - jak zaznaczył „po to są te zmiany, po to są te klauzule, żeby przygotować jak najlepiej polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo do tych zmian”.
Przeciwko umowie z Mercosur
Umowa ma wprowadzić preferencje handlowe dla wybranych produktów rolnych z krajów Mercosuru - Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. W zamian Mercosur ma otworzyć się na unijny przemysł.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chciała oficjalnie podpisać umowę w Brazylii pod koniec grudnia, ale nie uzyskała niezbędnego poparcia ze strony państw członkowskich. We wtorek zaproponowała, by w nowej perspektywie finansowej UE od 2028 r. rolnicy mieli przyspieszony dostęp do 45 mld euro z unijnej kasy. Von der Leyen chce też, by 10 proc. środków z planów krajowych i regionalnych w przyszłej perspektywie trafiało na wspieranie inwestycji na obszarach wiejskich.
Minister Krajewski ogłosił wczoraj w Brukseli, że UE ma powrócić do bardziej restrykcyjnego zapisu klauzuli ochronnej do umowy z Mercosurem. Zaznaczył, że nie ma jednak pewności, czy decyzja w ogóle zapadnie, bo może zostać znowu przesunięta.
Jutro w sprawie porozumienia zagłosują ambasadorowie państw członkowskich przy UE. Porozumieniu sprzeciwiają się Polska i Francja, sceptyczne są również Włochy. Dziś węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że Węgry zagłosują przeciwko umowie. Mniejszość blokującą stanowią co najmniej cztery państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 35 proc. ludności UE.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Twardy sprzeciw Budapesztu ws. szkodliwej polityki. „Węgry zagłosują przeciwko umowie o wolnym handlu między UE a Mercosurem”
Mercosur to porażka ekipy Tuska
Do sprawy odnieśli się politycy PiS na portalu X.
Minister Stefan „Mercosur” Krajewski kłamał o swoich działaniach ws. blokowania tej umowy
— napisała była minister rolnictwa Anna Gembicka.
Fakty są proste - nie było PO i PSL, nie było Mercosuru. Za tę umowę odpowiada Europejska Partia Ludowa, której szefem był Donald Tusk
— dodała poseł PiS.
Nic dziwnego, że rolnictwo jest w najgłębszym kryzysie od lat. Kierownictwo tego resortu nie rozumie treści wypowiedzi, których słucha. Nagrania, które miały być sensacją, tylko potwierdzają, że Ryszard Bartosik mówił o konieczności klauzul ochronnych. Gdy tych nie wprowadzono, w 2019 roku stworzyliśmy mniejszość blokującą ws. Mercosuru, która utrzymała się aż do zmiany władzy w Polsce
— skomentował były wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.
Kłamstwo ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego w sprawie Mecosur
— napisał były wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750165-politycy-pis-punktuja-klamstwa-krajewskiego-ws-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.