Jutro o godz. 10 prezydent Karol Nawrocki spotka się z rolnikami, którzy planują na ten dzień protest - poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Zaapelował też do posłów o przyjęcie prezydenckiego projektu zmian w przepisach, który ma na celu ochronę polskiego rolnictwa.
O spotkaniu prezydenta z rolnikami, którzy będą jutro w Warszawie protestować przeciw umowie handlowej UE z krajami Mercosur, Bogucki poinformował w czwartkowym oświadczeniu.
Zwrócił też uwagę, że 8 stycznia sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi przeprowadzi pierwsze czytanie złożonego kilka miesięcy temu prezydenckiego projektu zmian w przepisach kilku ustaw „w celu ochrony polskiego rolnictwa”.
Szef KPRP ocenił, że kluczowe znaczenie ma zawarta w projekcie preambuła, która, jeśli ustawa wejdzie w życie, stanie się - według niego - narzędziem dla rządu do „powstrzymania” umowy z Mercosur poprzez polskie organy, jak Trybunał Konstytucyjny.
Rolnicy zbierający się na jutrzejszy protest sprzeciwiają się umowie z krajami Mercosur m.in. ze względu na obawy przed zalaniem polskiego i europejskiego rynku żywności dużo tańszymi produktami z krajów Ameryki Południowej.
Projekt prezydencki w „zamrażarce”
Ten rząd po 151 dniach zaczął rozpatrywać projekt prezydencki, który dotyczy z jednej strony wydłużenia o kolejne 10 lat zakazu sprzedaży nieruchomości – przede wszystkim ziemi – i innych nieruchomości zasobu rolnego Skarbu Państwa, ale także zmienia preambułę do tzw. ustawy konstytucji rolnictwa, a więc do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. (…) Dopiero na dzień przed protestami rząd się reflektuje i próbuje ten projekt rozpoznać. Zobaczymy, jakie będą losy tego projektu
— mówił Zbigniew Bogucki.
Projekt rządowy wpłynął dopiero 10 grudnia, a projekt prezydencki już 11 sierpnia. Oba mają wspólną cechę, tzn. kwestię zakazu sprzedaży ziemi rolnej, nieruchomości zasobu rolnego SP, natomiast projekt prezydencki jest szerszy. (…) Projekt prezydencki daje instrument polskiemu rządowi (…), żeby powstrzymać Mercosur bez względu na to, jaka będzie decyzja UE, czy dojdzie czy nie do podpisania tej umowy. Martwimy się o polskich rolników, stąd ta preambuła w ustawie, która jasno wskazuje cele tej ustawy. Oczywiście, tak jak stanowi Konstytucja – podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa, gospodarstwa polskie, rodzinne. Mają być one chronione przed napływem produktów spoza UE
— zaznaczył szef KPRP.
To nie jest temat, który dotyczy tylko rolników, ale wszystkich nas, bo bezpieczeństwo żywnościowe to jest jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa państwa. (…) To jest także „sprawdzam” dla rządzących, czy rzeczywiście chcą zablokować Mercosur, bez względu na to, jaka będzie decyzja innych państw UE i czy uda się zbudować tą mniejszość blokującą, która jest niezwykle ważna i nad którą rządzący powinni pracować do samego końca
— analizował Bogucki.
Jeżeli rządzący, tak, jak zostało zapisane w tej preambule, będą kierować się wspólną wolą polityczną ochrony polskiego rolnictwa, polskich rolników i zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, to już o godzinie 15:00 podczas komisji powinni zagłosować za tą ustawą
— ocenił szef KPRP.
