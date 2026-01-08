Poseł Sebastian Kaleta w imieniu klub PiS złożył zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa ws. działań prokurator Ewy Wrzosek. „Umorzenie było bezpodstawne” - podkreslił.
Pod koniec grudnia na portalu wPolityce.pl informowaliśmy, że neo-Prokuratura Krajowa zdecydowała się… umorzyć postępowanie ws. prokurator Ewy Wrzoszek.
PiS nie odpuszcza
Okazuje się jednak, że to nie koniec tej sprawy, o czym poinformował w mediach społecznościowych Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości.
Sąd zajmie się sprawą Ewy Wrzosek. Wczoraj w imieniu klubu PiS złożyłem do sądu zażalenie na umorzenie sprawy Ewy Wrzosek polegającej na podpisywaniu przez nią jako prokurator dokumentów przygotowanych przez prywatną kancelarię, poza urzędowym obiegiem prokuratury
— wskazał.
Zażalenie kwestionuje kluczowy wniosek prokuratury polegający na tym, że według kolegów Wrzosek urzędujących w PK takie działania miały „znikomą społeczną szkodliwość”. Wskazujemy w zażaleniu jako klub PiS, że były one umyślne, naruszały podstawowe obowiązki prokuratora, godziły w prawidłowe funkcjonowanie państwa i spowodowały realną szkodę interesu publicznego. Umorzenie było bezpodstawne
— podkreślił.
Klub PiS był zawiadamiającym w tej sprawie i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ma legitymację procesową do wniesienia zażalenia. Nie odpuścimy tej sprawy
— zapewnił.
Umorzenie postępowania
Przypominamy, że neo-Prokuratura Krajowa podjęła skandaliczną decyzję o umorzeniu postępowania ws. prokurator Ewy Wrzosek.
W dniu 12 grudnia 2025 r. prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie, polegającego na podejmowaniu czynności w postępowaniu cywilnym z naruszeniem przepisów rangi podustawowej oraz regulacji o charakterze wewnętrznym, w szczególności poprzez sporządzanie i kierowanie do sądów pism procesowych z pominięciem obowiązujących zasad ich dekretacji, rejestracji i ekspedycji, a także z naruszeniem zasad właściwości miejscowej (czyn z art. 231 § 1 k.k.). Podstawą umorzenia było stwierdzenie, iż społeczna szkodliwość czynu jest znikoma (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.)
— przekazała neo-Prokuratura Krajowa w komunikacie.
Sprawa ta wywołała ogromne oburzenie.
Warto też wspomnieć, że dziennikarz wPolityce.pl Wojciech Biedroń już rok temu ujawniał bulwersujące działania Ewy Wrzosek.
Pod koniec listopada 2023 roku, nawiązała ona bliską współpracę z przyszłym ministrem kultury Bartłomiejem Sienkiewiczem, który m.in. na jej adres mailowy (oraz ogólny w prokuraturze) przesłał szereg wniosków o zabezpieczenie, w związku z publicznymi spółkami medialnymi. Mamy podstawy, by twierdzić, że prokurator Ewa Wrzosek działała wspólnie z politykiem i w oparciu o jego sugestie.
— pisał w swoim tekście.
Podsumowanie
Poseł PiS Sebastian Kaleta złożył w imieniu klubu zażalenie do sądu na decyzję o umorzeniu śledztwa ws. działań prokurator Ewy Wrzosek. Zapewnił, że jego formacja nie odpuści tej sprawy.
