Aktor Daniel Olbrychski od lat znany jest z mocnego zaangażowania politycznego po stronie przeciwników PiS-u. Na antenie TVP Info w likwidacji, w programie znanej z kompletnego braku obiektywizmu Doroty Wysockiej-Schnepf, atakował prezydenta Karola Nawrockiego i z perspektywy przedstawiciela samozwańczej elity starał się apelować do Polaków, by nie głosowali na takie osoby jak obecna głowa państwa.
Próbujemy apelować my artyści, ludzie tacy jak pani, zwracać się do społeczeństwa: Opanujcie się, zastanówcie się, na kogo i w jakiej sprawie głosujecie, przecież to jest wszystko przeciwko naszej ukochanej ojczyźnie, jeżeli prezydent wybrany naprawdę niewielkim procentem głosów na to stanowisko, robi wszystko, że by przeszkadzać rządowi w każdej nieomal dla Polski płaszczyźnie, to też nie myśli przecież o dobru własnej ojczyzny, do czego został powołany i na co przysięgał
— mówił Daniel Olbrychski, najwyraźniej uznając, że głowa państwa powinna po prostu podpisywać niemal wszystkim, co zaproponuje jej większość rządząca. Do tego nieomal zawsze różnica procentowa pomiędzy kandydatami w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce jest niewielka - w ubiegłorocznych wyborach Karol Nawrocki miał o 1,78 proc. głosów więcej niż Rafał Trzaskowski, liczbowo jest to jednak spora różnica - Karol Nawrocki zdobył aż 369591 więcej niż Rafał Trzaskowski, to bardzo duża przewaga.
„To jest grzech śmiertelny”
Aktor jednak w swoim moralizatorskim wywodzie poszedł dalej, zarzucając prezydentowi… „grzech śmiertelny”.
On myśli, żeby było w Polsce jak najgorzej, żeby tę władzę odsunąć. Przecież to jest grzech śmiertelny
— dodał aktor.
Nikt nie odbierze Danielowi Olbrychskiemu tego, że jest wybitnym aktorem, jednak już jego wypowiedzi polityczne bardzo często są niedorzeczne. Aktor ten, podobnie jak wielu innych przedstawicieli samozwańczej elity, musi zaakceptować to, że okazało się, iż przeważająca liczba głosujących Polaków ma odmienne spojrzenie na politykę niż on sam. Wyborcy nie potrzebują podpowiedzi ze strony innych, na kogo mają głosować.
