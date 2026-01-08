Tylko u Nas

TYLKO U NAS. USA muszą przejąć Grenlandię? Prof. Grosse: Europa nie jest w stanie zabezpieczyć wyspy przed wpływami Rosji i Chin

Nasza dyplomacja powinna zrobić wszystko, żeby przekonywać Danię i Grenlandię do tego, żeby zamiast się oburzać, porozumieli się z Amerykanami. Żeby wpuścili Amerykanów, jeśli chodzi o obecność wojskową” - powiedział prof. Tomasz Grosse w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.

Krzyż w koszu

Prof. Grosse odniósł się do skandalu w Kielnie, gdzie nauczycielka w tamtejszej szkole wyrzuciła krzyż do kosza.

Niestety Europa Zachodnia i duża część Stanów Zjednoczonych jest skrajnie lewicowa

— powiedział.

Nagle się okazuje, że miejsce, które powinno wzmacniać kulturę i tradycję, próbuje to unieważnić, próbuje obrazić większość Polaków, młode pokolenie. To jest coś niesłychanie bulwersującego, ale też bulwersujące jest to, że jak się wydaje, polskie władze w tej chwili są milczą…

