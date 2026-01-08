„Nasza dyplomacja powinna zrobić wszystko, żeby przekonywać Danię i Grenlandię do tego, żeby zamiast się oburzać, porozumieli się z Amerykanami. Żeby wpuścili Amerykanów, jeśli chodzi o obecność wojskową” - powiedział prof. Tomasz Grosse w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.
Krzyż w koszu
Prof. Grosse odniósł się do skandalu w Kielnie, gdzie nauczycielka w tamtejszej szkole wyrzuciła krzyż do kosza.
Niestety Europa Zachodnia i duża część Stanów Zjednoczonych jest skrajnie lewicowa
— powiedział.
Nagle się okazuje, że miejsce, które powinno wzmacniać kulturę i tradycję, próbuje to unieważnić, próbuje obrazić większość Polaków, młode pokolenie. To jest coś niesłychanie bulwersującego, ale też bulwersujące jest to, że jak się wydaje, polskie władze w tej chwili są milczą…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750151-usa-musza-przejac-grenlandie-prof-grosse-ws-chin-i-rosji