Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska i kandydatka na szefa Polski 2050, na antenie TVP Info w likwidacji wypowiadała się m.in. o programie „Czyste powietrze”, w którym to liczba wniosków bardzo mocno spadła. Zapewniła, że będą bony na wymagane do złożenia takiego wniosku audyty energetyczne finansowane ze środków publicznych poprzez… Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiadomo zaś nie od dziś, że NFZ boryka się z trudną sytuacją finansową. Zapewne jednak minister się pomyliła i miała na myśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Liczba wniosków w programie „Czyste powietrze” spadła ze 180 tys. do 40 tys. w ubiegłym roku (…). Może te wymogi są teraz zbyt skomplikowane? Choćby ten wymóg audytu energetycznego, by wejść w ogóle do programu. (…) Ludzie muszą wyłożyć pieniądze, aby wejść do programu
— zauważył w serii swoich pytań prowadzący red. Mariusz Piekarski.
Na audyt będą teraz środki, na jakie finansowanie. Dlaczego ten audyt jest taki ważny? W przeszłości montowano niewłaściwe urządzenia ludziom w domach, które potem generowały rachunki grozy. Nie mogę pozwolić na to, by program, który ma czynić dobro, wyciągać ludzi z ubóstwa energetycznego, wręcz narażał ludzi na rachunki grozy, bo to jest niezgodne z ideą tego programu. On ma termomodernizować domy, wymieniać kopciuchy, ale też zmniejszać ubóstwo energetyczne, bo on jest dedykowany do osób o niższych dochodach, często najuboższych. Jeżeli my będziemy narażać te osoby na rachunki grozy, to on będzie działał kontrskutecznie
— podkreśliła Paulina Hennig-Kloska, próbując uzasadnić nowy wprowadzony przez obecnie rządzących obowiązek, za spełnienie którego jak na razie muszą płacić właściciele domów, jeśli chcą ubiegać się o środki z programu. Z kolei dla firm wykonujących audyty energetyczne dzięki rządzącym nastały bardzo dobre czasy.
Błąd minister
Będzie ten bon na audyt energetyczny?
— dopytywał dziennikarz.
Audyt energetyczny jest już finansowany, jest już pula środków z NFZ, która będzie pozwalała finansować audyty energetyczne tak, by nie był on przeszkodą dla żadnego gospodarstwa domowego
— odparła minister, zapewne myląc przy tym NFZ z NFOŚiGW.
tkwl/TVP Info w likwidacji
