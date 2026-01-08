Tylko przez skromność Donald Tusk nie ujawnił, że jest najważniejszy w rozmowach o Ukrainie, także wtedy, gdy go nie widać, bo chyba akurat to on robi pamiątkowe fotki.
Infantylne i łopatologiczne albo łopatologicznie infantylne bądź infantylnie łopatologiczne są przekazy premiera Donalda Tuska mające największe zasięgi, czyli na platformie X. One z kolei są wzorcem i punktem odniesienia dla parlamentarzystów i urzędników z Koalicji Obywatelskiej, nic więc dziwnego, że te przekazy są przeważnie głupie, prymitywne, żenujące, żałosne i ośmieszające autorów.
Rzućmy okiem tylko na wpisy Donalda Tuska ze stycznia 2026 r. (pomijając kondolencje w związki z tragedią w Szwajcarii). Podsumowując swoje noworoczne przesłanie dla Europy premier napisał: „Najlepsze życzenia dla Europy: niech będzie…
