Stołeczna policja zdymisjonowała zastępcę dowódcy warszawskiego oddziału prewencji w związku z zatrzymaniem podległego mu funkcjonariusza, podejrzanego o zgwałcenie policjantki na terenie jednostki w Piasecznie. Sprawa wywołała szeroką reakcję w policji - zatrzymany został tymczasowo aresztowany, a w oddziale zarządzono kontrole i postępowania wyjaśniające. Politycy opozycji domagają się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego oraz Komendanta Głównego Policji Marka Boronia.

Zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie został z dniem 7 stycznia br. odwołany z zajmowanego stanowiska w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy

— napisała Komenda Stołeczna Policji na portalu X.

Jak ustaliła PAP, chodzi o podinspektora Mariusza Kolasińskiego.

Podległy mu podejrzany o gwałt policjant był dowódcą jednego z warszawskich oddziałów prewencji policji, która ma siedzibę w Piasecznie.

Gwałt policjantki w Piasecznie

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zgwałcenia policjantki i zmuszenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. Do gwałtu miało dojść na terenie warszawskiego oddziału prewencji policji w Piasecznie.

Podejrzanym jest dowódca w stopniu komisarza. Miał się dopuścić gwałtu, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące, a w oddziale prewencji policji zarządzono kontrolę.

Na początku tygodnia został zawieszony w czynnościach służbowych, a szef KSP wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

Kontrole w jednostce zarządzili komendanci główny i stołeczny. Postępowanie sprawdzające prowadzi również inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA.

Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.

xyz/PAP/X

