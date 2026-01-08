Stołeczna policja zdymisjonowała zastępcę dowódcy warszawskiego oddziału prewencji w związku z zatrzymaniem podległego mu funkcjonariusza, podejrzanego o zgwałcenie policjantki na terenie jednostki w Piasecznie. Sprawa wywołała szeroką reakcję w policji - zatrzymany został tymczasowo aresztowany, a w oddziale zarządzono kontrole i postępowania wyjaśniające. Politycy opozycji domagają się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego oraz Komendanta Głównego Policji Marka Boronia.
Zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie został z dniem 7 stycznia br. odwołany z zajmowanego stanowiska w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy
— napisała Komenda Stołeczna Policji na portalu X.
Jak ustaliła PAP, chodzi o podinspektora Mariusza Kolasińskiego.
Podległy mu podejrzany o gwałt policjant był dowódcą jednego z warszawskich oddziałów prewencji policji, która ma siedzibę w Piasecznie.
Gwałt policjantki w Piasecznie
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zgwałcenia policjantki i zmuszenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. Do gwałtu miało dojść na terenie warszawskiego oddziału prewencji policji w Piasecznie.
Podejrzanym jest dowódca w stopniu komisarza. Miał się dopuścić gwałtu, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące, a w oddziale prewencji policji zarządzono kontrolę.
Na początku tygodnia został zawieszony w czynnościach służbowych, a szef KSP wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
Kontrole w jednostce zarządzili komendanci główny i stołeczny. Postępowanie sprawdzające prowadzi również inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA.
Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.
