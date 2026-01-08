Marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że zapowiadane przez niego na środę spotkanie z premierem ws. reformy Państwowej Inspekcji Pracy nie doszło do skutku, ale, jak zaznaczył, kolejny termin jest już ustalony i spotkają się z Donaldem Tuskiem jeszcze w tym tygodniu.
Czarzasty mówił wczoraj rano w Radiu Zet, że jeszcze tego dnia spotka się z premierem ws reformy PIP. Natomiast rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał później, że spotkanie takie odbędzie się w najbliższym czasie.
Zapytany dziś na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu o spotkanie z szefem rządu, Czarzasty powiedział, że wczoraj do tego niego nie doszło.
Ale jak państwo pewnie zauważyliście, pan premier nie prowadził (w środę - PAP) również posiedzenia Rady Ministrów. Po prostu wypadły sprawy, które musiały go absorbować na innym polu
— dodał Czarzasty.
Poinformował zarazem, że spotkanie z premierem odbędzie się w tym tygodniu i jego termin jest ustalony.
Ale umówiłem się z panem premierem wczoraj, że nie będziemy informowali (o terminie spotkania), bo jeżeli komukolwiek coś się wydarzy, żeby nie było tłumaczenia albo takiego wrażenia, że jest niechęć do spotkania
— powiedział marszałek.
Czarzasty podkreślił, że sprawę dotyczącą reformy PIP „trzeba załatwić”.
Nie drzwiami to oknem. Bez kłótni, bez żadnej sytuacji takiej, która by rodziła jakiekolwiek napięcia
— dodał.
Jabłoński żartuje z Czarzastego
Do całej sytuacji postanowił się odnieść na platformie X Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Piękne. Tak wygląda ta słynna SPRAWCZOŚĆ
— napisał Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Na początku grudnia ub.r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy dotyczący reformy Państwowej Inspekcji Pracy opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierowanym przez przedstawicielkę Nowej Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Projekt zakładał m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę.
Premier Tusk poinformował we wtorek, że zdecydował, by nie kontynuować prac nad tego typu reformą PIP. Uzasadniając powiedział, że przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy dla wielu ludzi.
Zmiana projektu
Czarzasty powiedział, że jeżeli dyskusja nad tym projektem jest zakończona, to należy go zmienić.
Dlatego, że jeżeli (…) premier ma przeświadczenie np., że jest zbytnia dowolność urzędnika w sprawie oceny statusu umowy to powiem szczerze - jeżeli tak jest, jeżeli ktoś ma takie wrażenie - to ja uważam podobnie. To znaczy urzędnik nie ma prawa, nie powinien mieć prawa do jakiejkolwiek w tej sprawie fakultatywności. To nie może być dowolna interpretacja. To musi jasno wynikać z przepisu
— powiedział marszałek Sejmu.
W związku z tym - dodał - trzeba porozmawiać o zasadach.
Musimy porozmawiać o tym, co zrobić z trzema sferami: ze sferą środków finansowych z KPO, ze sferą KPO, jako kamienia milowego i dla nas najważniejszą sferą - ograniczenia funkcjonowania i ucywilizowania umów zleceń, jeżeli nie można będzie ich zlikwidować
— powiedział Czarzasty.
„To problem, z którym Lewica chce walczyć”
Jednym z tzw. kamieni milowych, których realizacja wiąże się z wypłatą środków z KPO pierwotnie było oskładkowanie umów cywilnoprawnych, które później zostało zastąpione reformą mającą wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy.
Minister Dziemianowicz-Bąk powiedziała w środę w Sejmie, że będzie rozmawiać z koalicjantami na temat skutecznego narzędzia do walki z „patologią umów śmieciowych”.
To problem, z którym Lewica chce walczyć, to problem, z którym Lewica walczyć będzie, ale za pomocą jakiego konkretnie narzędzia, jaki kształt to narzędzie będzie miało, to oczywiście będziemy ustalać z koalicjantami. Jeżeli jest takie oczekiwanie, żeby coś doprecyzować, coś zmienić, to ta rozmowa będzie prowadzona
— zadeklarowała szefowa MRPiPS.
Również Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki zapewnił, że jest gotowy do współpracy przy wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu reformy PIP. Zaznaczył, że regulacja, nawet bez najbardziej kontrowersyjnych zmian, jest korzystna dla przedsiębiorców i dla PIP.
Reforma PIP
Reforma PIP w takim kształcie, szczególnie możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, wzbudziła szerokie dyskusje. Przeciw tej zmianie byli przedsiębiorcy, broniły jej związki zawodowe. Negatywnie proponowane rozwiązanie oceniło m.in. Rządowe Centrum Legislacji. W uwagach do projektu napisano, że regulacja narusza konstytucyjne zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.
W odpowiedzi resort pracy podkreślił, że projekt nie wprowadza arbitralnego naruszania swobody prowadzenia działalności gospodarczej, lecz precyzuje procedurę wykrywania i korygowania nadużyć w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych w miejsce stosunku pracy. Według ministerstwa za wprowadzeniem nowego uprawnienia dla inspektorów przemawia m.in. skala zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę, czemu bezwzględnie należy przeciwdziałać.
Projekt ustawy o reformie PIP przewidywał także: wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS na potrzeby kontroli i analizy ryzyka; usprawnienie kontroli PIP poprzez wprowadzenie kontroli zdalnych i wykorzystanie urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych na odległość, wprowadzenie postaci elektronicznej dokumentacji sporządzanej podczas kontroli, w szczególności protokołów kontroli. Regulacja wprowadzała ponadto m.in. rozwiązania w zakresie wysokości kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika mające na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony pracowników i mające pełnić funkcję odstraszającą dla pracodawców nieprzestrzegających przepisów prawa pracy.
