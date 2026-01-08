Poseł PiS Paweł Jabłoński z mównicy sejmowej przypomniał o wstrząsających doniesieniach z Piaseczna, gdzie na terenie jednostki prewencji pijany dowódca miał zgwałcić młodą policjantkę. „Tutaj potrzebna jest natychmiastowa informacja, bez żadnej przerwy. Panie ministrze Kierwiński, to co tam się stało w tym Piasecznie, to jest pańska odpowiedzialność” - podkreślił polityk PiS. W końcu na mównicy pojawił się Kierwiński i w absurdalny sposób zaczął opowiadać o profesjonalnym załatwieniu całej sprawy, która wyszła na jaw dopiero po doniesieniach medialnych. „W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa. W ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu” - opowiadał.
Tutaj potrzebna jest natychmiastowa informacja, bez żadnej przerwy. Panie ministrze Kierwiński, to co tam się stało w tym Piasecznie, to jest pańska odpowiedzialność. Wiadomo, że nie da się każdego przypilnować, ale tam doszło libacji alkoholowej, przez kilkanaście godzin ten gwałciciel mógł sobie spokojnie chodzić po wolności, dopiero potem został zatrzymany
— mówił z mównicy sejmowej Paweł Jabłoński.
Tam działa jakiś systemowo źle zarządzony mechanizm. Przykład idzie z góry panie ministrze. Ten pogłos słynny, to się już do pana przykleiło. Taki pan przykład daje swoim podwładnym. To musi zostać rozwiązane
— dodał poseł PiS.
Emocjonalne wystąpienie Kierwińskiego
Minister Kierwiński zdecydował się odpowiedzieć na powyższe wystąpienie i zabrał głos w Sejmie zaraz po pośle PiS.
Zdecydowałem się zabrać głos, bo nie mogę już słuchać tego, jak zachowujecie się hieny z PiS-u. Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo
— stwierdził Marcin Kierwiński.
W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa. W ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu i siedzi za kratkami
— dodał szef MSWiA, niejako potwierdzając słowa posła Jabłońskiego o tym, że policyjny dowódca chociaż miał dopuścić się gwałtu na terenie policyjnej jednostki, to nie został od razu zamknięty w areszcie.
Został zawieszony w czynnościach służbowych, został uruchomiony proces wydalania tego człowieka z polskiej policji, bo nie ma w polskiej policji miejsca dla osób, które dopuszczają się tak ohydnych czynów. Tym różnymi się różnimy od was, że my w takich sprawach reagujemy twardo i natychmiast, nie tuszujemy niczego, tak jak wyście to robili
— argumentował dalej Kierwiński.
