Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X odniósł się do doniesień, że w Piasecznie pijany dowódca z oddziałów prewencji policji miał na terenie jednostki zgwałcić młodą policjantkę. Zwracał uwagę m.in. na brak natychmiastowej reakcji rządzących na te informacje. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że dramatyczna sytuacja na oddziale prewencji w Piasecznie jest wykorzystywana przez „hieny”. Na te słowa w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie odpowiedział prezes PiS.
Mamy do czynienia z olbrzymią tragedią. Ale już widzę, zwłaszcza po prawicowej stronie, jak różnego rodzaju hieny starają się wykorzystać tę sprawę politycznie
— mówił Marcin Kierwiński MSWiA w programie „Kropka nad i” (TVN24), odnosząc się do doniesień o gwałcie na terenie jednostki policyjnej w Piasecznie, o czym jako pierwsza informowała Telewizja Republika.
Riposta prezesa PiS
Do słów Kierwińskiego odniósł się Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy w Sejmie o wstrząsającą sytuację w Piasecznie. Jak PiS zareaguje w tej sprawie?
Już trwa ta akcja, była kontrola poselska, oczywiście będziemy żądali wyjaśnień, chociaż minister spraw wewnętrznych i administracji sądzi, że jesteśmy hienami. To jest coś, co pokazuje, z jaką władzą mamy do czynienia. Jeżeli obrona kobiet przed tego rodzaju sytuacjami, a to jest właśnie obrona kobiet, to jest zachowanie się jak hiena, to trzeba by zapytać, do jakiego zwierzęcia można by porównać pana Kierwińskiego
— Jarosław Kaczyński.
CZYTAJ TAKŻE:
— Przełożony po libacji alkoholowej miał zgwałcić policjantkę-stażystkę. Prezes PiS: „Ze strony rządzących - zmowa milczenia”
— Tak wygląda reakcja MSWiA ws. doniesień o gwałcie w policji! „W związku z wydarzeniem…”; „Zawsze działamy zdecydowanie”
Adam Stankiewicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750129-prezes-pisdo-jakiego-zwierzecia-mozna-porownac-szefa-mswia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.