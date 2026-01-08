Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Gwałt na policjantce w Piasecznie. Prof. Czarnek: "Kierwiński nie panuje nad służbami, powinien być natychmiast zdymisjonowany"

Na zdjęciu wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek na mównicy sejmowej / autor: Fratria
Na zdjęciu wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek na mównicy sejmowej / autor: Fratria

To trzeba wyjaśnić do samego spodu, jak to jest możliwe, żeby komendant zgwałcił funkcjonariuszkę i to było w ten sposób przykrywane. To jest skandal. To jest przykład kolejnej kobiety i dramatycznej sytuacji pod rządami Donalda Tuska” - powiedział prof. Przemysław Czarnek w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do gwałtu na policjantce stażystce w Piasecznie.

Sytuacja w PiS

Wczoraj odbyło się walne zebranie najważniejszych członków Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezes partii został zapytany o strategię na następne wybory parlamentarne.

Idziemy po zwycięstwo samodzielne. Jeśli ono by nie było samodzielne, to wtedy będziemy patrzeć, kto jest jeszcze w Sejmie i układać różne koalicje. Nikt nie biega do żadnej Konfederacji ani od Konfederacji. Spory były, są i będą…

