„Jest Nawrocki, Dudy ni ma. Sorry, taki mamy klimat” - powiedział były prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet. W ten sposób odniósł się do zarzutów polityków koalicji rządzącej pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego, że jego poprzednik był łatwiejszy we współpracy. „Jeżeli narzekają przedstawiciele obozu rządzącego na to, że mają złe kontakty z prezydentem, to niech się bardziej starają po prostu” - podkreślił. „Skoro wetuje, to widocznie ma ku temu powody, bo ja nigdy nie wetowałem bez powodu i nie mam żadnej wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki również nie wetuje bez powodu” - powiedział, pytany o weta prezydenta Nawrockiego.
Andrzej Duda 6 sierpnia przekazał urząd prezydenta Karolowi Nawrockiemu, który startował w wyborach jako kandydat niezależny, ale z poparciem PiS. Ponieważ obecny prezydent wetuje ustawy, które uważa za niedobre, a do tego - korzystając ze swoich prerogatyw, często przyjmuje wobec rządu niepokorną postawę, koalicja rządząca stawia Nawrockiego w kontraście do jego poprzednika, który (choć również nieustannie atakowany przez ekipę Tuska) był rzekomo bardziej ugodowy.
CZYTAJ TAKŻE:
-NASZ WYWIAD. Andrzej Duda: Polska potrzebuje innych władz, żeby się rozwijać. Kto zawróci nas z drogi bezpieczeństwa, ten jest zdrajcą!
-TYLKO U NAS. A. Duda: Mogliśmy więcej wymagać od sojuszników. Nie udzieliliby żadnej pomocy Ukrainie bez naszych autostrad
„Jest Nawrocki, Dudy ni ma”
Duda - drugi po Aleksandrze Kwaśniewskim prezydent w historii III RP, który dwukrotnie wygrał wybory, a tym samym - pełnił urząd przez dwie kadencje, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w audycji „Gość Radia Zet” był pytany m.in. o jutrzejsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.
Od czasu do czasu takie spotkania trzeba odbywać. Ja też się z premierem Tuskiem nie spotykałem za często no wiadomo że byliśmy politykami z dwóch różnych obozów politycznych
— przypomniał były prezydent.
Dziennikarz zwrócił uwagę, że według Tuska, z Dudą miał lepszy kontakt niż z obecnym prezydentem.
To może premier tak mówi
— odpowiedział Andrzej Duda. Pytanie Rymanowskiego, czy premier Tusk mówi na ten temat nieprawdę, były prezydent skwitował”
Jest Nawrocki, Dudy ni ma. Sorry, taki mamy klimat.
Jeżeli narzekają przedstawiciele obozu rządzącego na to, że mają złe kontakty z prezydentem, no to niech się bardziej starają po prostu
— ocenił.
Co Andrzej Duda czuje, słysząc wypowiedzi przedstawicieli rządu, że był prezydentem łatwiejszym we współpracy niż jego następca?
Mogę raz jeszcze powtórzyć: jest Nawrocki, Dudy ni ma. Sorry, taki mamy klimat. Tak zdecydowali Polacy, pan prezydent Nawrocki prowadzi swoją politykę, zresztą jak każdy prezydent
— podkreślił.
I bardzo dobrze, że ma swoją politykę. Tak jak powiedziałem na wstępie, życzę prezydentowi, życzę sobie, życzę mojej córce i jej pokoleniu, ale też wnukom naszym w przyszłości kiedyś, żeby Karol Nawrocki był lepszym prezydentem niż Andrzej Duda i żeby każdy kolejny prezydent Polski był jeszcze lepszy niż poprzedni prezydenci. Bo na tym ma polegać dobro Rzeczypospolitej
— dodał.
Kontakty między Dudą i Nawrockim
Andrzej Duda ujawnił, że ma regularny kontakt z Karolem Nawrockim. Obecny prezydent ma bowiem często radzić się swojego poprzednika w różnych kwestiach związanych z pełnionym urzędem. Ale okazuje się, że to nie tylko porady.
Jest bardzo miło, bo pan prezydent czasem dzwoni do mnie tak po prostu, żeby zapytać, co u mnie słychać, co jest bardzo ujmujące
— wskazał były prezydent.
Ja mam taką zasadę, że panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu radzę tylko to o co mnie pyta
— dodał Andrzej Duda, nie chcąc jednak ujawnić szczegółów tych rozmów.
Pyta mnie czasem o różne kwestie na zasadzie takiej, żeby właśnie się zorientować, ale traktuje mnie jak każdego swojego doradcę, słucha rad i jedne realizuje, drugie nie
— odparł.
Pytany o weta prezydenta Karola Nawrockiego, Duda wskazał:
Skoro wetuje, to widocznie ma ku temu powody, bo ja nigdy nie wetowałem bez powodu i nie mam żadnej wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki również nie wetuje bez powodu.
Może wydawało się też obozowi premiera Donalda Tuska, że przytrzymają sobie ustawy, bo albo przyjdzie ich kandydat i wygra wybory prezydenckie, co mu się nie udało, albo potem stwierdzili, że nowy prezydent nie ma jeszcze doświadczenia i będzie miększy, będzie łatwiejszy, dlatego rzucili rzeczy, które wcześniej w szufladach, bo byli przekonani, że Andrzej Duda się na nie nie zgodzi
— zastanawiał się dwukrotny prezydent RP.
CZYTAJ TAKŻE:
-Spotkanie Karol Nawrocki-Donald Tusk. Marcin Przydacz podał prawdopodobną datę. W tle kwestia nominacji ambasadorskich
-TYLKO U NAS. Prezydent Duda: Nawrocki uzyskał ode mnie kilka porad w czasie kampanii. Zrealizował to i dziś uważa, że miałem rację
Radio Zet/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750123-duda-byl-lepszy-niz-nawrocki-mocna-odpowiedz-b-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.