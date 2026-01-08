Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że wobec nauczycielki ze szkoły podstawowej w Kielnie, która wyrzuciła krzyż do kosza, wszczęto postępowanie dyscyplinarne.
Wójt Ryszard Kalkowski poinformował wczoraj, że złożył do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zawiadomienie w sprawie wyrzucenia krzyża do śmietnika przez nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Kielnie. Metropolita Gdański abp Tadeusz Wojda oczekuje rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień m.in. od organu prowadzącego.
Do czasu wyjaśnienia sprawy dyrektorka szkoły zawiesiła nauczycielkę w obowiązkach.
Szefowa MEN zapytana dziś na antenie TVN24 o tę sprawę powiedziała, że rozmawiała wczoraj z pomorskim kuratorem oświaty i przekazała, że wszczęto wobec tej nauczycielki postępowanie dyscyplinarne.
Bez względu na to, w co kto wierzy, to każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary. To wydaje mi się fundamentalne i nauczyciele o tym doskonale wiedzą. Mają oni obowiązek pokazywania dzieciakom wartości i dbałości o wartość i o szacunek
— podkreśliła Nowacka.
Zachowanie nauczycieli oceniła jako „niedopuszczalne żadną normą społeczną”.
To błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole
— powiedziała szefowa MEN.
Jak zaznaczyła, „bez względu na to, czy wierzymy, wiemy, że krzyż jest ważnym symbolem i trzeba szanować uczucia większości i mniejszości”.
Szkoła prowadzi czynności wyjaśniające
Zwróciła uwagę, że dyrektor szkoły wspiera młodzież, dla której zachowanie nauczycielki mogło głęboko dotknąć wyznawane przez nich wartości.
Myślę, że to jest mądre działanie dyrekcji
— oceniła.
Dyrektorka szkoły Joanna Kułaga poinformowała na stronie internetowej placówki, że „prowadzi czynności mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności związanych z wydarzeniem, które miało miejsce w naszej szkole przed świętami, tj. 15 grudnia 2025 r.”.
Zapewniła, że współpracuje w tej sprawie z organem prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W szkole zapewniono pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim uczniom, którzy odczuwają taką potrzebę w związku z zaistniałą sytuacją. Z takiego wsparcia mogą także skorzystać rodzice i opiekunowie.
Skandal w Kielnie
Do skandalicznej sytuacji miało dojść w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie na Kaszubach. Nauczycielka języka angielskiego miała zażądać od uczniów VII klasy zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, to nauczycielka sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza.
Krzyż ten został wydrukowany przez uczniów w drukarce 3D po tym, jak poprzedni zniknął. Według doniesień ze ściany w przeszłości znikało także godło Polski, ale też zostało przywrócone.
8 stycznia przed budynkiem szkoły odbędzie się manifestacja w tej sprawie.
5 stycznia posłowie PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Kazimierz Smoliński interweniowali u wójta gminy Szemud w tej sprawie. Samorządowiec w rozmowie z Telewizją wPolsce24 przekonywał, że nie otrzymał oficjalnych zgłoszeń, ale sam zawiadomił prokuraturę.
Pomorski kurator oświaty Grzegorz Krygier w rozmowie z Telewizją wPolsce24 stwierdził natomiast, że kuratorium nie ma kompetencji do przesłuchiwania świadków ws. bulwersującego incydentu z krzyżem w szkole w Kielnie.
