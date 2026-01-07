Reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek udał się do Szkoły Podstawowej w Kielnie, aby dowiedzieć się, jakie działania podjęła dyrektorka placówki w związku z szokującymi doniesieniami o tym, że nauczycielka języka angielskiego podczas lekcji wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci. Ta nie chciała rozmawiać z dziennikarzem i kazała mu opuścić szkołę.
Rafał Jarząbek zapytał dyrektorkę szkoły Joannę Kułagę, ile krzyży zostanie jeszcze usuniętych z placówki
Ta jednak, zamiast odpowiedzieć, otworzyła drzwi wyjściowe.
Do widzenia. Zapraszam do kontaktu z urzędem gminy
— wskazała
Kobieta przekonywała, że nie ma upoważnienia do udzielania informacji.
Pani jest odpowiedzialna za tę placówkę
— wskazał Rafał Jarząbek.
Do widzenia
— odpowiadała.
Dziennikarz nie odpuszczał i dopytywał, czy nauczycielka języka angielskiego zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.
Sprawa jest obecnie wyjaśniana. Współdziałam z instytucjami, które są do tego upoważniona. Media nie są stroną w tej sprawie. Bardzo proszę opuścić szkołę
— mówiła Joanna Kułaga.
Rafał Jarząbek zwrócił uwagę, że sprawa ta jest ważna nie tylko dla mieszkańców gminy, ale dla całej Polski.
W stosownym czasie otrzymają państwo wyjaśnienia
— wskazała.
Następnie dyrektorka wyrzuciła dziennikarza za drzwi.
Skandal w Kielnie
Do skandalicznej sytuacji miało dojść w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie na Kaszubach. Nauczycielka języka angielskiego miała zażądać od uczniów VII klasy zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, to nauczycielka sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza.
Krzyż ten został wydrukowany przez uczniów w drukarce 3D po tym, jak poprzedni zniknął. Według doniesień ze ściany w przeszłości znikało także godło Polski, ale też zostało przywrócone.
8 stycznia przed budynkiem szkoły odbędzie się manifestacja w tej sprawie.
5 stycznia posłowie PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Kazimierz Smoliński interweniowali u wójta gminy Szemud w tej sprawie. Samorządowiec w rozmowie z Telewizją wPolsce24 przekonywał, że nie otrzymał oficjalnych zgłoszeń, ale sam zawiadomił prokuraturę.
Pomorski kurator oświaty Grzegorz Krygier w rozmowie z Telewizją wPolsce24 stwierdził natomiast, że kuratorium nie ma kompetencji do przesłuchiwania świadków ws. bulwersującego incydentu z krzyżem w szkole w Kielnie.
Podsumowanie
Dyrektorka szkoły w Kielnie Joanna Kułaga odmówiła rozmowy z reporterem Telewizji wPolsce24 w sprawie wyrzucenia krzyża przez nauczycielkę. Kazała mu opuścić placówkę i odesłała go do urzędu gminy.
Adrian Siwek/wPolsce24
