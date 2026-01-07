Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał po dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego PiS z udziałem ścisłego kierownictwa partii, że wśród polityków formacji „zapanowała zgoda co do kierunków działania na najbliższe miesiące i najprawdopodobniej lata”. Działamy wszyscy razem - zapewnił.
W siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Tego samego dnia około godz. 18 w podwarszawskiej miejscowości zebrał się na wyjazdowym spotkaniu również klub parlamentarny ugrupowania.
„Działamy wszyscy razem”
O przebieg obydwu spotkań wieczorem w programie Polsat News pytany był rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak relacjonował polityk, podczas posiedzenia Prezydium „zapanowała zgoda co do kierunków działania na najbliższe miesiące i najprawdopodobniej również lata”.
Naszym nadrzędnym celem jest doprowadzenie do tego, aby w Polsce przywrócić rządy, partię, która będzie kierowała się przede wszystkim interesem polskich obywateli. Tutaj nie było żadnych sporów. Działamy wszyscy razem i w drużynie biało-czerwonej Prawa i Sprawiedliwości jest również pan premier Mateusz Morawiecki, jak i również wielu innych polityków, którzy dzisiaj byli i na Prezydium Komitetu Politycznego i są w trakcie naszego wyjazdowego posiedzenia klubu
— powiedział Bochenek.
Jak mówił, podczas spotkania klubu była obecna zdecydowana większość posłów PiS. -
Początek roku to dobra okazja, żeby podsumować mijające miesiące, ale również nakreślić pewne działania na przyszłość
— dodał.
Konstruktywne wotum nieufności?
Bochenek pytany był m.in. o to, czy PiS rozważa wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu z kandydatem na stanowisko premiera technicznego, którym mogliby być m.in. b. ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski czy b. minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, o czym informowała w środę w podcaście „Polityczny WF” Interia.
My rozważamy różne scenariusze, również one były dzisiaj częściowo omawiane na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego i na pewno w kolejnych dniach będziemy odsłaniać karty
— odparł rzecznik partii. Zastrzegł, że nie chce uprzedzać ruchów PiS i scenariuszy, które partia rozważa.
Od końca listopada ub.r. politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania pojawił się konflikt między zwolennikami b. premiera Mateusza Morawieckiego nazywanymi „harcerzami” a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną „maślarzami” czy frakcją b. szefa MS Zbigniewa Ziobry. W nieoficjalnych rozmowach z PAP, politycy PiS przyznawali, że Morawiecki i jego frakcja zachowują się z punktu widzenia spoistości partii niedopuszczalnie, kwestionując nawet przywództwo prezesa Jarosława Kaczyńskiego i robiąc wszystko, by ich wyrzucono.
Ostatnim wyrazem sporu było zorganizowanie w połowie grudnia ub.r. dwóch konkurencyjnych spotkań wigilijnych w PiS. Jedno odbyło się w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, z prezesem PiS i kierownictwem partii. Drugie zorganizował Morawiecki i też pojawiło się na nim wielu polityków PiS. Wcześniej Morawiecki, który jest wiceprezesem PiS, nie wziął udziału w posiedzeniu władz partii poświęconym sytuacji w ugrupowaniu.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonywał w środę po posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego, że marzenia przeciwników jego partii o rozpadzie „z całą pewnością się nie spełnią”. Zapowiedział, że ugrupowanie, jako jedność, pójdzie do przyszłych wyborów z pełnym programem odwołującym się do różnych grup społecznych i potrzeb.
kk/PAP
