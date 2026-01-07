TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Gdańskie kuratorium oświaty umywa ręce ws. wyrzucenia krzyża do kosza? "My nie mamy kompetencji śledczych"

Grzegorz Krygier przekonywał, że kuratorium nie może przesłuchać świadków ws. incydentu z krzyżem.
Grzegorz Krygier przekonywał, że kuratorium nie może przesłuchać świadków ws. incydentu z krzyżem. / autor: wPolsce24

Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek udał się do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, aby dowiedzieć się, jakie działania podjęto w związku ze sprawą doniesień o wyrzuceniu do kosza krzyża przez nauczycielkę ze szkoły w Kielnie. Grzegorz Krygier, pomorski kurator oświaty oznajmił, że organ nie będzie prowadził żadnego śledztwa, a także nie będzie rozmawiał z uczniami i nauczycielami z tej szkoły.

My nie mamy kompetencji śledczych, a więc my nie przesłuchujemy świadków, nie rozmawiamy z uczniami. Jeżeli tylko i wyłącznie w takiej sytuacji dochodzimy do wniosku, że coś mogło się wydarzyć, co jest niepokojące, sprawę przekazujemy do rzecznika dyscyplinarnego i w tym wypadku rzecznik dyscyplinarny będzie sprawę uprawdopodobniał, będzie mógł rozmawiać ze świadkami zdarzenia i wtedy podejmie decyzję, czy przekazuje sprawy do komisji dyscyplinarnej z ewentualnym wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji

— wskazał Grzegorz Krygier, pomorski kurator oświaty.

Rafał Jarząbek zapytał, czy „dzieci są zaopiekowane, czy szkoła potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia”.

Dzisiaj mamy informację, że sytuacja w szkole jest opanowana, jest spokojnie, zajęcia się odbywają, a więc tutaj jakiegoś problemu nie ma

— odparł rozmówca Telewizja wPolsce24.

Grzegorz Krygier odniósł się także do zaplanowanej na 8 stycznia pikiety rodziców zbulwersowanych tym skandalicznym zajściem.

Każda taka sytuacja jest niepokojąca dla nas i też odpowiednie decyzje będą podejmowane, zarówno przez organ prowadzący, czyli przez gminę, przez szkołę w kontekście na przykład ogłoszenia dnia dyrektorskiego, jakiegoś dnia wolnego od zajęć. Tak, żeby ta sytuacja nie eskalowała, nie uderzała bezpośrednio uczniów, ich spokój jest w tym wszystkim najważniejszy

— wskazał.

Działana rodziców i posłanki Arciszewskiej-Mielewczyk

Jeden z rodziców Andrzej Kamola, opowiedział w rozmowie z Telewizją wPolsce24 o kolejnych działaniach.

Złożyliśmy zawiadomienie z podpisami do pani dyrektor, że w dniu 15 grudnia 2025 roku doszło do dewastacji krzyża. W szkole tej nauczycielka języka angielskiego na lekcji zdjęła krzyż i na oczach uczniów wyrzuciła go do śmieci. Jesteśmy bardzo oburzeni tą sprawą

— mówił.

Podziękował także za wsparcie posłance PiS Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, która razem z nim składała zawiadomienie.

Również dziś złożyliśmy pismo do pana wójta. Domagamy się, prosimy, żeby ten krzyż był uszanowany i zawsze był na swoim miejscu. To jest symbol naszej wiary

— wskazywał.

Skandal w Kielnie

Do skandalicznej sytuacji miało dojść w połowie grudnia zeszłego roku w szkole podstawowej w Kielnie na Kaszubach. Nauczycielka języka angielskiego miała zażądać od uczniów VII klasy zdjęcia krzyża ze ściany w klasie lekcyjnej, a gdy uczniowie zaprotestowali, to nauczycielka sama miała go zerwać i wrzucić go do kosza.

Krzyż ten został wydrukowany przez uczniów w drukarce 3D po tym, jak poprzedni zniknął. Według doniesień ze ściany w przeszłości znikało także godło Polski, ale też zostało przywrócone.

8 stycznia przed budynkiem szkoły odbędzie się manifestacja w tej sprawie.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk już wcześniej na antenie Telewizji wPolsce24 informowała o tym, że podjęła interwencję.

Co więcej już 5 stycznia posłowie PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Kazimierz Smoliński interweniowali u wójta gminy Szemud w tej sprawie. Samorządowiec w rozmowie z Telewizją wPolsce24 przekonywał, że nie otrzymał oficjalnych zgłoszeń, ale sam zawiadomił prokuraturę.

Podsumowanie

Pomorski kurator oświaty Grzegorz Krygier w rozmowie z Telewizją wPolsce24 stwierdził, że kuratorium nie ma kompetencji do przesłuchiwania świadków ws. bulwersującego incydentu z krzyżem w szkole w Kielnie.

Adrian Siwek/wPolsce24

