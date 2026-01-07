Reporterka Telewizji wPolsce24 Dominika Celińska zapytała rzecznika rządu Adama Szłapkę i ministra energii Miłosza Motykę o doniesienia na temat skandalicznej sytuacji, do jakiej miało dojść w Kielnie, gdzie nauczycielka z tamtejszej szkoły podstawowej miała zdjąć krzyż ze ściany i wyrzucić go do kosza. Pytanie to wywołało nerwową reakcję Miłosza Motyki.
Nauczycielka w Kielnie wyrzuciła krzyż do kosza. Skoro wciąż brak reakcji ministerstwa edukacji, czy można mówić o takim cichym przyzwoleniu na niszczenie symboli religijnych? Jak pan to widzi, też jaki finał może mieć ta sprawa?
— zapytała reporterka Telewizji wPolsce24 Dominika Celińska.
Dla mnie ta sytuacja jest nowa, ja o niej nie słyszałem. Sprawdzę to i na pewno stanowisko ministerstwa edukacji tutaj będzie
— zapewnił Adam Szłapka, rzecznik rządu. Nagle jednak w dość nerwowy i emocjonalny sposób na to samo pytanie zdecydował się odpowiedzieć Miłosz Motyka.
Reakcja Motyki
Ale wyciąganie wniosków przez Państwa stację, że jest jakiekolwiek przyzwolenie na takie akty, jest dalece nieuprawnione, nieprawdziwe. Sugestia, by tego nie robić. Nie idźcie tą drogą
— mówił minister energii, tym samym starając się pouczać dziennikarzy, czego jako polityk oczywiście nie powinien robić.
