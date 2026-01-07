„Chociaż dyskusje merytoryczne w ramach tej operacji przygotowania programu kolejnych konferencji będą trwały, to z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii. To są marzenia naszych przeciwników. One się z całą pewnością nie spełnią” - zapewnił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że odbyło się prezydium partii.
Oczywiście rozmawialiśmy także o sprawach bieżących, odnoszących się do sytuacji gospodarczej, sytuacji energetyki, w szczególności górnictwa, a także o skandalicznych wydarzeniach w Piasecznie, w komendzie policji
— powiedział.
Jedność partii
Jarosław Kaczyński wskazał, że rozmowy dotyczyły jednak przede wszystkim dalszych działań i jedności partii.
Oczywiście to jest działanie nastawione na wybory, na to, żeby te wybory były zwycięskie, zwycięskie dla opcji polskiej, a to w ogromnej mierze oznacza opcję Prawa i Sprawiedliwości
— dodał.
Nie był innych głosów niż te, które uznawały, że to jest jedyna droga, że tą drogą mamy iść i będziemy szli, że ta droga wręcz musi doprowadzić nas do sukcesu, do zwycięstwa.
— wskazał.
Żadnego rozłamu
Prezes PiS uciął wszystkie spekulacje dotyczące rozłamu w formacji.
To jest w gruncie rzeczy komunikat krótki, ale bardzo ważny, bo te sprawy były omawiane często, skądinąd nie zawsze z dobrą wolą. Chociaż dyskusje merytoryczne w ramach tej operacji przygotowania programu kolejnych konferencji będą trwały, to z całą pewnością nie będą to dyskusje, które będą miały cokolwiek wspólnego z jakimiś napięciami, już nie mówiąc o rozłamach w partii. To są marzenia naszych przeciwników. One się z całą pewnością nie spełnią
— zapewnił.
Prawo i Sprawiedliwość z pełnym programem, odwołując się do różnych grup społecznych, różnych potrzeb, ale przede wszystkim narodu jako całości, pójdzie tą prostą drogą. Drogą odmowy zgody na to, żeby Polska była duszona i w wymiarze gospodarczym, i w wymiarze społecznym i tym wymiarze najbardziej podstawowym, to znaczy dotyczącym naszej suwerenności
— zaznaczył.
Polska suwerenna, mająca warunki do szybkiego rozwoju, do pełnego zrównania się gospodarczo z najbogatszymi Europy, to jest ta droga, którą można pójść, ale żeby to nastąpiło, to muszą wrócić do władzy ci, którzy potrafią rządzić. Ci, którzy już się sprawdzili, ale oczywiście muszą w tym uczestniczyć ludzie znacznie młodszego pokolenia i z całą pewnością z tego wszystkiego, co pokażemy przed wyborami, państwo się przekonają, że tak właśnie będzie
— podsumował Jarosław Kaczyński.
Podsumowanie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił po posiedzeniu prezydium PiS, że w partii panuje pełna jedność i nie ma mowy o żadnym rozłamie. Ocenił, że spekulacje na ten temat to „marzenia przeciwników”.
Adrian Siwek
