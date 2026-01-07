Berlińczycy odzyskują prąd po ataku lewicowych terrorystów. "Najdłuższa przerwa w dostawach prądu w stolicy od zakończenia II wojny światowej"

Przywrócono dostawy prądu w południowo-zachodnim Berlinie / autor: EPA/CLEMENS BILAN Dostawca: PAP/EPA.
Po trwającym kilka dni rozległym blackoucie w południowo-zachodnim Berlinie wywołanym przez akt terroryzmu lewicowej Grupy Wulan, wznowiono dostawy elektryczności dla obszaru dotkniętego awarią. Była to najdłuższa masowa przerwa w dostawach prądu w niemieckiej stolicy od zakończenia II wojny światowej.

W ciągu najbliższych godzin wszystkie gospodarstwa domowe mają stopniowo odzyskać dostęp do prądu. Udało się przywrócić kluczowe tymczasowe połączenie kablowe i pomyślnie je przetestować. Prąd ma już zdecydowana większość spośród 100 tys. osób, początkowo poszkodowanych w wyniku awarii.

Apel władz

Władze zaapelowały do mieszkańców, aby bezpośrednio po ponownym podłączeniu do sieci nie korzystali z urządzeń o dużym poborze mocy. Wskazano w tym kontekście m.in. na pralki, suszarki do ubrań, czajniki elektryczne oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Przez ostatnie dni stopniowo podłączano elektryczność do kolejnych gospodarstw domowych. Na początku awarii, prądu pozbawionych było około 45 tys. domostw.

Prace naprawcze utrudniały utrzymujące się w Berlinie mrozy.

Lewicowy akt terroru

Ataku, który polegał na podpaleniu kabli na jednym z mostów, przyznała się ekstremistycznie lewicowa Vulkangruppe, która w dokumencie przekazanym władzom uznała za swoje cele „wyłączenie prądu rządzącym” oraz atak na „przemysł paliw kopalnianych”. Grupa już w przeszłości dokonywała ataków sabotażowych na infrastrukturę krytyczną w Niemczech. Ścigana jest przez prokuraturę federalną m.in. pod zarzutami terroryzmu.

Wskutek ataku dostęp do elektryczności utraciło ponad 45 tys. gospodarstw domowych w dzielnicy Steglitz-Zehlendorf w południowo-zachodnim Berlinie. Prąd był stopniowo przywracany; do wtorku zapewniono go już połowie poszkodowanych.

Podsumowanie

Przywrócono dostawy prądu w południowo-zachodnim Berlinie po najdłuższym blackoucie od II wojny światowej, spowodowanym lewicowym atakiem terrorystycznym na infrastrukturę energetyczną. Awaria dotknęła ponad 45 tys. gospodarstw domowych.

Adrian Siwek/PAP

