„Ropa wenezuelska to jest najlepszy gatunek ropy, jaki istnieje na świecie. Na czym ta wojna tak naprawdę polega? Może na początku powiem parę słów o Wenezueli. Patrzmy na to wszystko inaczej. Może wszystkich zdziwi to, co powiem. To nie jest kwestia tego, czy jestem, czy nie jestem zwolennikiem prezydenta Trumpa, tylko chodzi o kwestię gospodarczą nawet nie Stanów Zjednoczonych i Wenezueli, tylko tu się rozgrywa kwestia gospodarcza świata” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Daniel Obajtek, europoseł PiS, były prezes Orlenu.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że władze Wenezueli przekażą USA 30-50 mln baryłek „objętej sankcjami ropy naftowej”. Zapowiedział też, że to w jego gestii będzie wykorzystanie zysków ze sprzedaży surowca.
„Rozgrywa się kwestia gospodarcza świata”
Właśnie do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Daniel Obajtek, europoseł PiS, były prezes Orlenu. Jak stwierdził eurodeputowany, „ropa wenezuelska to jest najlepszy gatunek ropy, jaki istnieje na świecie”.
Na czym ta wojna tak naprawdę polega? Może na początku powiem parę słów o Wenezueli. Popatrzmy na to wszystko inaczej. Może wszystkich zdziwi to, co powiem. To nie jest kwestia tego, czy jestem, czy nie jestem zwolennikiem prezydenta Trumpa, tylko chodzi o kwestię gospodarczą nawet nie Stanów Zjednoczonych i Wenezueli, tylko tu rozgrywa się kwestia gospodarcza świata
— podkreślił.
Wenezuela jest najbogatszym krajem w zasoby ropy. To jest pierwszy kraj mający ponad 300 miliardów baryłek do wydobycia. Drugim krajem jest Arabia Saudyjska, ok. 260 miliardów baryłek do wydobycia. I następna sprawa jest taka, że Stany Zjednoczone mają do wydobycia 74 miliardy baryłek, przy czym dziennie wydobywają 12 milinów baryłek. Z kolei Wenezuela wydobywa dziennie tylko milion baryłek
— wyjaśnił były prezes Orlenu.
Co za tym idzie? Co to jest ten milion baryłek? Milion baryłek to jest polski koncern naftowy, wszystkie zintegrowane rafinerie przerabiają 900 tysięcy baryłek, około miliona. Czyli generalnie Wenezuela wydobywa tyle, co zużywa grupa Orlen, czyli to jest bardzo niskie wydobycie
— tłumaczył Daniel Obajtek.
„Ta lewacka Europa zatraca się gospodarczo”
Zwrócił uwagę na fakt, że on na miejscu Donalda Trumpa wcześniej zrobiłby porządek z Wenezuelą.
Nie czekałbym. Ta lewacka Europa, której przewróciło się w głowie tym Zielonym Ładem, która mówi, że nie są jej potrzebne ropa i gaz, bo są emisyjne, zatraca się gospodarczo. Ale Chiny tak nie myślą. I proszę zobaczyć, co dzieje się na świecie. Chiny bezpowrotnie opanowały Afrykę, udzieliły potężnego kredytowania krajom afrykańskim i ściągają masowe ilości ropy z krajów afrykańskich, które są przy zdecydowanie większym dyskoncie niż ropa na notowaniach
— mówił eurodeputowany.
Trump chce gospodarczo osłabić Rosję i Chiny. Jeżeli Trump nie osłabi gospodarczo Rosji i Chin, to nie ma Europy
— dodał Daniel Obajtek.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750083-tylko-u-nasobajtek-rozgrywa-sie-kwestia-gospodarcza-swiata
